Veranstaltunghinweise für Sa, 10.11.18, So, 11.11.18, Mo, 12.11.18

Samstag, 10.11.18

Eine: Gedenkfeier zum 100. Jahrestag der Revolution in Bayern findet am Samstag, 10. November 2018 um 15.00 Uhr am Ostfriedhof statt

„Es reicht. Wieviel Haben braucht das Sein?“ hören Sie um 15.00 Uhr im Einstein 28. Es geht um psychologische und politische Aspekte des Habens und Verzichtens. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weiteres dazu unter www.mvhs.de. Im Rahmen der Benefizveranstaltung „Revolt of the Soul“ lädt Optimal Records zu äthiopischen Essen, Tanz und dem gleichnamigen Dokumentarfilm ein. Los geht‘s um 19.30 Uhr.

Das Bimovie-Frauenfilmfest bietet – nicht nur für Frauen – im Neuen Maxim in der Landshuter Allee 33

ab 17:00 Las Herederas, um 19:00 Carmen y Lola , gefolgt um 21 Uhr von Matangi, Maya, M.I.A

anschl. geht es zur daneben party im Tröpferlbad.

Im Lustspielhaus stellt um 20.00 Uhr die Band „Dreiviertelblut“ ihr neues Album „Diskothek Maria Elend“ vor.

#############################################################

Sonntag, 11.11.18

Um 11.00 Uhr hören Sie im Kammer 1 eine Lesung aus „Das NSU-Protokoll des sechsten Jahres“.

Am Königsplatz heißt es ab 13.00 Uhr „Frieden ist das Ziel“. Untermalt mit einer Videopräsentation lesen Schülerinnen und Schüler Texte gegen Krieg.

„Reichtum verpflichtet“ ist in der evangelischen Stadtakademie das Diskussionsthema. Los geht‘s um 15.00 Uhr.

Das Bimovie-Frauenfilmfest bietet – nicht nur für Frauen – im Neuen Maxim in der Landshuter Allee 33

ab 17:00 The Poetess, ab 19:00 So Help Me God und um 21:00 Patty Cake$

Das Kozert „Trails“ gibt es ab 21.00 Uhr im Unter Deck zu hören.

Hier treffen moderne, von Country beeinflusste Gitrarrenklänge auf traditionelle Instrumente wie Banjo, Geige, Cello und Kontrabass.

#############################################################

Montag, 12.11.18

Das Bimovie-Frauenfilmfest bietet – nicht nur für Frauen – im Neuen Maxim in der Landshuter Allee 33

ab 19:00 ein Kurzfilmprogramm und um 21:00 den Film Rafiki

Im Rahmen der Münchner Friedenswochen erwartet Sie ein Vortrag zum Thema „Militarisierung, Flüchtlingsabwehr und Rekolonisierung“. Los geht‘s um 19.00 Uhr im EineWeltHaus.

„Raus auf die Straße, demonstriert!“ ist Thema des Vortrages im Stadtbibl. Hasenbergl. Es geht um die Zeit der Regierung Eisner und der Räterepublik, Beginn ist 19.00 Uhr.

Um 20.00 Uhr lädt das Lehmkuhl zur Autorenlesung mit Wolf Wondratschek ein. Sein Buch „Selbstbild mit russischem Klavier“ ist eine Hommage an die Musik und die Freiheit der Kunst.

Und düsteren Goth-Post-Punk gibt es ab 20.00 Uhr von „The Twilight Sad“ im Muffatwerk Ampere zu hören.