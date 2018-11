In Sendling gilt: „Täglich frisch- der Bauch von München“. Das zeigt eine Führung durch die Großmarkthalle. Telefonische Voranmeldung unter 45242070. Am Westtor in der Thalkirchener Straße 20. geht’s um 8:20 los.

Die Stadtbibliothek im Westend in der Schießstättstraße 20 c ermöglicht Flüchtlingen, Deutsch am PC zu lernen. Das Lernprogramm ist auf fünfzig Sprachen zugeschnitten. Beginn ist um 10.00 Uhr.

Im Nachbarschaftstreff in der Untermenzinger Str.76 erhalten Sie von 10 – 12 Uhr Infos zum Thema Selbsthilfe

Um 10 Uhr können Sie an einer öffentlichen Generalprobe der Münchener Philharmoniker beiwohnen. Valery Gegiev dirigiert Mahler und Brahms.

Eintrittskarten kosten 10.40 Euro. Pro Person sind maximal zwei Karten erhältlich.

Für Kinder ab 4 J. tritt um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Schießstättstr.20c ein

Clowntheater ohne Clowns, aber mit Livemusik auf.

Der Vortrag von Barbara Eder dreht sich um Fakten zur Lebensmittelkennzeichnung und gibt Antwort auf die Frage: „Was ist drin?“

Ort: Stadtbibliothek Schießstättstraße 20. Beginn: 15.00 Uhr.

Im Gasteig in der Bibliothek / Filmstudio Ebene 1 wird um 15:30 bei freiem Eintritt in der Reihe Litera/ Themenkreis Amerikanische Klassiker der Film „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ gezeigt.

Für die Leseratten und /oder Bücherwürmer unter unseren Hörerinnen und Hörer das literarische Highlight des Jahres:

Um 19.00 wird im Gasteig das Literaturfest eröffnet. Mit dabei sind Jan Wagner, Alés Steger, Juri Tori, Maria Cecilia, Christine Löscher, Harald Lesch.

„Lauf weg, wenn du kannst!“ heißt eine Lesung mit der Autorin Cornelia Koepsell anlässlich der Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen im Cafe Glanz, Sedanstr.37; Beginn ist um 19 Uhr.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek Bogenhausen am Rosenkavaliersplatz 16 beantworten in der Reihe Lesezeichen bei freiem Eintritt ab 19.00 Uhr die Frage: Was soll ich lesen?

Im Jüdischen Zentrum am St. Josefsplatz18 geht es um Judenfeindlichkeit und Rassismus heute. Das ist das Thema, das in einer Gesprächsrunde mit Michel Friedmann, Felix Klein und Ludwig Ludwig Spaenle zur Sprache kommt. Der Eintritt ist frei, Voranmeldung unter 20 24 00491. Zeit: 19.00 Uhr,

und im NS-Dokumentationszentrum spielen Studierende der Hochschule um 19 Uhr „Jazz in der NS-Zeit“ – Musik von starken Frauen im Jazz.