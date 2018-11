Am 11. November 1918 endete der 1. Weltkrieg.

Die Kunstinstallation von Walter Kuhn „Never Again – Mohnblumen am Königsplatz“ wurde am Sonntag, den 11. November eröffnet. Sie dauert mit einem großen Rahmenprogramm bis 2. Dezember. Ein bezauberndes Bild, schwärmen viele Passanten. Nicht nur, sagt der Künstler Walter Kuhn – er will ein politisches Signal setzen: Nie wieder Krieg! Die Redaktion Kolibri spricht mit Walter Kuhn über die Entstehung des Projekts, über seine Kooperation mit der interkulturellen Stftung Kolibri, über Sponsoren und Helfer … über Kunst und Politik …

Dienstag, 20. November um 19 Uhr in der Sendung Kolibri bei FREMDE HEIMAT.

Moderation: Renate Anraths