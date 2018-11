Hier das Wochenprogramm vom 19. – 23. November 2018

MONTAG, 19. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: „Welt der Filmmusik“ mit Musikalische Filmschauspieler*innen aus Ostdeutschland

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Themensendung

20.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Thema: Ausblick auf die Menschenrechtstage im Dezember

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

06.00 Uhr: Themensendung: Wir stellen Ihnen „Arbeiterkind.de“ vor

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

09.00 Uhr: Themensendung: Wir stellen Ihnen „Arbeiterkind.de“ vor

10.00 Uhr: LORA Kultur – Im Mittelpunkt der Sendung stehen die infrastrukturellen baulichen Leistungen, die Bayern unter Ludwig II. vollbracht hat. Und wir verraten, was es mit der großen Veranstaltungsreihe „Was ist Demokratie“ auf sich hat.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Wir stellen Ihnen „Arbeiterkind.de“ vor

14.00 Uhr: LORA Kultur – Im Mittelpunkt der Sendung stehen die infrastrukturellen baulichen Leistungen, die Bayern unter Ludwig II. vollbracht hat. Und wir verraten, was es mit der großen Veranstaltungsreihe „Was ist Demokratie“ auf sich hat.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 20. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Thema: Ein Rolling Stone macht Jazzmusik weil er ein Charlie Parker-Fan ist, die BBC hatte eine Bigband und unsere Väter hörten “Trümmerjazz”, als man nämlich wieder leben durfte.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Trotz alledem mit INFORME HISPANO. Thema: MITTELAMERIKA – MENSCHENKARAWANE: Soziopolitischer Hintergrund. Mit Musik aus den USA und Honduras.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: „Never again-Nie wieder!“ Die Mohnblumenaktion auf dem Königsplatz. Ein aktuelles Memorial zum Ende des 1. Weltkriegs 1918. Renate Anraths und Dorothee Rogall im Gespräch mit dem Installationskünstler Walter Kuhn.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: „Welt der Filmmusik“ mit Musikalische Filmschauspieler*innen aus Ostdeutschland

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Themensendung

05.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Thema: Ausblick auf die Menschenrechtstage im Dezember

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: „Welt der Filmmusik“ mit Musikalische Filmschauspieler*innen aus Ostdeutschland

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Themensendung

14.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Thema: Ausblick auf die Menschenrechtstage im Dezember

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 21. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: ein Rück- und Ausblick auf die sozialen Folgen der Wahlen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Thema: Ein Rolling Stone macht Jazzmusik weil er ein Charlie Parker-Fan ist, die BBC hatte eine Bigband und unsere Väter hörten “Trümmerjazz”, als man nämlich wieder leben durfte.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Trotz alledem mit INFORME HISPANO. Thema: MITTELAMERIKA – MENSCHENKARAWANE: Soziopolitischer Hintergrund. Mit Musik aus den USA und Honduras.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: „Never again-Nie wieder!“ Die Mohnblumenaktion auf dem Königsplatz. Ein aktuelles Memorial zum Ende des 1. Weltkriegs 1918. Renate Anraths und Dorothee Rogall im Gespräch mit dem Installationskünstler Walter Kuhn.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Thema: Ein Rolling Stone macht Jazzmusik weil er ein Charlie Parker-Fan ist, die BBC hatte eine Bigband und unsere Väter hörten “Trümmerjazz”, als man nämlich wieder leben durfte.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Trotz alledem mit INFORME HISPANO. Thema: MITTELAMERIKA – MENSCHENKARAWANE: Soziopolitischer Hintergrund. Mit Musik aus den USA und Honduras.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: „Never again-Nie wieder!“ Die Mohnblumenaktion auf dem Königsplatz. Ein aktuelles Memorial zum Ende des 1. Weltkriegs 1918. Renate Anraths und Dorothee Rogall im Gespräch mit dem Installationskünstler Walter Kuhn.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 22. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Café Diaspora

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Kleine Anleitung zum glücklich sein – Alternativen zur Sucht.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit aktuellen Hinweisen, Anbauempfehlungen und was Schnecken gutes für den Boden tun.

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio. Sondersendung zum Welt Aids Tag 2018. Themen und Termine rund um den 1. Dezember.

21.00 Uhr: Sluttalk. Gespräche über Liebe, Sex und Widerstand.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: ein Rück- und Ausblick auf die sozialen Folgen der Wahlen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: ein Rück- und Ausblick auf die sozialen Folgen der Wahlen

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 23. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Sondersendung der Arabischen Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Café Diaspora

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Kleine Anleitung zum glücklich sein – Alternativen zur Sucht.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit aktuellen Hinweisen, Anbauempfehlungen und was Schnecken gutes für den Boden tun.

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio. Sondersendung zum Welt Aids Tag 2018. Themen und Termine rund um den 1. Dezember.

06.00 Uhr: Sluttalk. Gespräche über Liebe, Sex und Widerstand.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Café Diaspora

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Kleine Anleitung zum glücklich sein – Alternativen zur Sucht.

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit aktuellen Hinweisen, Anbauempfehlungen und was Schnecken gutes für den Boden tun.

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio. Sondersendung zum Welt Aids Tag 2018. Themen und Termine rund um den 1. Dezember.

15.00 Uhr: Sluttalk. Gespräche über Liebe, Sex und Widerstand.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde