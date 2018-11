Wir haben zur Zeit hier in München das 38. Internationale Festival der Filmhochschulen. Hier können Sie Filme des Regienachwuchses sehen. Wer an sich glaubt, kann begeisternde Filme machen – so die Botschaft des diesjährigen Mottos „Mission Film: Possible“.

Das Filmmuseum am Jakobsplatz zeigt unter diesem Motto zwei neue Filme:

* um 17:00 in „The Road to Santiago“ , einem Film aus Spanien sucht Eva Maria nach ihrem Mann, der aus dem gemeinsamen Heimatdorf verschwunden ist.

* Und um 22:00 folgt ein finnischer Beitrag „Rose Garden“. Hier will ein Rentner-Trio mit einem irren Plan aus dem Altersheim fliehen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Auch morgen lohnt ein Blick auf die eindrucksvolle Mohnblumen-Kunstaktion auf dem Königsplatz gegen Krieg, Waffenindustrie und Aufrüstung mit dem Titel „Never again – nie wieder“.

Zum selben Thema, aber unterhaltsamer, ist das Lesetheater mit Roland Astor und Claus Obalski.

Die letzten Tage der Menschheit ist eine „Tragödie in 5 Akten mit Vorspiel und Epilog“ von Karl Kraus. Sie ist in den Jahren 1915 – 1922 als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg entstanden. Anlässlich des 1. Weltkriegsendes vor hundert Jahren präsentieren die Schauspieler Roland Astor und Claus Obalski ihre, von der Kritik und dem Publikum gleichermaßen gefeierte Fassung von Karl Kraus‘ hervorragendem Mammut-Werk. Eine tragikomische und wahnwitzige Szenenfolge, die mit der Ermordung des österreichischen Thronfolger- Ehepaars in Sarajewo beginnt und mit dem Untergang der Welt endet.

Und das alles um 19:00 im Kulturhaus Milbertshofen in der Curt-Mezger-Str.1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Einen Bert-Brecht-Abend gibt es im EINEWELTHAUS in der Schwanthalerstr. 80 um 19:30 Uhr: Lyrik, Geschichten, Biografisches und Originalaufnahmen (von Brecht, Gisela May & Therese Giese).

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Alle lieben Discofox ! Im EVERGREEN in der Neuhauserstr.47 gibt es um 20:00 Uhr einen kostenlosen Fox oder Boogie Tanzkurs in wöchentlichem Wechsel mit anschließender Party.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

In der Muffathalle stellt die Hip-Hop-Gruppe OK KID ihr neues Album „Sensation“ vor: bewährte Pop-Musik mit deutlich politischen Texten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

In der Alten Pinakothek im Museumsviertel in der Maxvorstadt wird ab 19:00 Uhr toskanischer Rotwein ausgeschenkt – im Ticket inbegriffen – und Solisten des Münchner Rundfunkorchesters musizieren in der Ausstellung: Florenz und seine Maler: von Giotto bis Leonardo da Vinci.