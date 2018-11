Im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Gewerkschaften in der Revolution 1918-2018: Was ist Demokratie? Der Historiker Wolfgang Kucra spricht zur Reihe Revolution in München – Alltag und Erinnerung um 19.00 Uhr im DGB-Haus in der Schwanthalerstr.;

„Ich muss schwitzen Tag und Nacht“: Im Rahmen der Münchner Friedenswochen findet das Gedächtnisprojekt in der KZ-Gedenkstätte Dachau statt: Sabine Gerhardus vom Projekt und der Psychotherapeut Jürgen Müller-Hochhagen sprechen über die Spätfolgen der KZ-Haft.

„Er führte die Plastik zu völlig neuen Ausdrucksformen und näherte sich stilistisch mit seinen bewegten Oberflächen dem Impressionismus an“: Walbi Weber referiert über Auguste Rodin zwischen Eros und Kreativität. Im Gasteig um 10.30 Uhr.

Das Jugendinformationszentrum JIZ gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Beratungen für Jugendliche.

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Der Rio Filmpalast zeigt um 20:30 Uhr Bohemien Rhapsody, einen Dokumentarfilm über die Rockband Queen, ihre Musik und ihren Leadsänger Freddie Mercury.