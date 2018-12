Die Gegensprechanlage am 5. Dezember von 21 bis 22 Uhr

mit Klaus Weber, Stephan Lessenich und Renate Anraths

Die Faschisten werden wieder salonfähig. Sind wir wieder so weit oder sind wir weiter? …

… Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass wir den „Argumenten“ der Rechten so massiv begegnen? In den Medien, in der Regierung und sogar in der eigenen Privatsphäre, am Arbeitsplatz, im Café, in der eigenen Familie?

Was macht die Rechten so stark? Was können wir dem entgegensetzen und wie?

Diskutieren Sie mit unseren Gästen – Prof. Klaus Weber, Abgeordneter der Linken im Bezirkstag und Autor von „Resonanzverhältnisse. Zur Faschisierung Deutschlands“, ein politisches Tagebuch 2016 – 2018

und mit dem Soziologen Stephan Lessenich vom Vorstand der Partei MUT.

Moderation: Renate Anraths

Rufen Sie an un reden Sie mit! Wir sind neugierig auf Ihre Erfahrung und Meinung!

Mit der Nummer 089 – 48952305 landen Sie direkt im Studio 1, ab 21 Uhr.