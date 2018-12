Hier das Wochenprogramm vom 03. – 07. Dezember 2018

MONTAG, 03. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Folk, Tango, Rock und Jazz, einer Portion Liedern aus dem Norden, Veranstaltungstipps, 2 Nachbesprechungen und Beispiele, mit Texten in der Musik umzugehen.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Welt der Filmmusik

04.00 Uhr: Welt der Filmmusik

05.00 Uhr: Les Reines Prochaines

06.00 Uhr: Verdi-Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Les Reines Prochaines

09.00 Uhr: Verdi-Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Themen sind die Verfolgung der Zeugen Jehovas hier in München und neue Konzepte des Teilens von innerstädtischem Verkehrsraum am Beispiel des Zenetti-Platzes.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Zu hören: Alfred Bodenheimer/ Das Ende vom Lied (aus der Krimireihe mit Rabbi Klein)

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Verdi-Senioren

14.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Themen sind die Verfolgung der Zeugen Jehovas hier in München und neue Konzepte des Teilens von innerstädtischem Verkehrsraum am Beispiel des Zenetti-Platzes.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Zu hören: Alfred Bodenheimer/ Das Ende vom Lied (aus der Krimireihe mit Rabbi Klein)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 04. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more – Swing In. Nanu, Charles Aznavour als Jazzsänger? Mit Big Band? Ja, spitzen Sie die Ohren! Und auch im hohen, kalten Norden gibt es heissen Jazz. Beweisen Harry Arnold, Alice Babs und Monika Zetterlund.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – „Stadt sucht Zukunft“ – Thema: Nachhaltigkeit und soziale Frage

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Folk, Tango, Rock und Jazz, einer Portion Liedern aus dem Norden, Veranstaltungstipps, 2 Nachbesprechungen und Beispiele, mit Texten in der Musik umzugehen.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 05. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Wählen und Gestalten. (Sendung zum Thema: 100 Jahre Frauenwahlrecht). Wählen und gestalten sind zwei wichtige Aspekte in unserer Demokratie. Im Rahmen einer Studie wurden Münchner Frauen befragt, welche Vorstellungen und welche Ziele sie in der Politik verwirklicht sehen wollen. Denn zum Wahlrecht kommt auch die Möglichkeit selbst in der Politik aktiv zu werden und gestalterisch einzugreifen. Studiogäste: Ingegerd Schäuble und Oranna Erb, Projektleiterinnen der Studie.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

Im Studio Renate Anraths, zu Gast Prof. Klaus Weber. Thema: Faschismus – wie schafft er sich wieder Raum? Prof. Klaus Weber ist Bezirkstagsabgeordneter der Linken, Hochschulprofessor und Autor von: „Resonanzverhältnisse. Zur Faschisierung Deutschlands.“ (Ein politisches Tagebuch von 2016 – 2018, Argument Verlag). Ebenfalls im Studio: der Soziologe Stephan Lessenich aus dem Vorstand der Partei MUT.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more – Swing In. Nanu, Charles Aznavour als Jazzsänger? Mit Big Band? Ja, spitzen Sie die Ohren! Und auch im hohen, kalten Norden gibt es heissen Jazz. Beweisen Harry Arnold, Alice Babs und Monika Zetterlund.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – „Stadt sucht Zukunft“ – Thema: Nachhaltigkeit und soziale Frage

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more – Swing In. Nanu, Charles Aznavour als Jazzsänger? Mit Big Band? Ja, spitzen Sie die Ohren! Und auch im hohen, kalten Norden gibt es heissen Jazz. Beweisen Harry Arnold, Alice Babs und Monika Zetterlund.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – „Stadt sucht Zukunft“ – Thema: Nachhaltigkeit und soziale Frage

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 06. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Radio Kids

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: a vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Wählen und Gestalten. (Sendung zum Thema: 100 Jahre Frauenwahlrecht). Wählen und gestalten sind zwei wichtige Aspekte in unserer Demokratie. Im Rahmen einer Studie wurden Münchner Frauen befragt, welche Vorstellungen und welche Ziele sie in der Politik verwirklicht sehen wollen. Denn zum Wahlrecht kommt auch die Möglichkeit selbst in der Politik aktiv zu werden und gestalterisch einzugreifen. Studiogäste: Ingegerd Schäuble und Oranna Erb, Projektleiterinnen der Studie.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

Im Studio Renate Anraths, zu Gast Prof. Klaus Weber und der Soziologe Stephan Lessenich . Thema: Faschismus – wie schafft er sich wieder Raum?

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Wählen und Gestalten. (Sendung zum Thema: 100 Jahre Frauenwahlrecht). Wählen und gestalten sind zwei wichtige Aspekte in unserer Demokratie. Im Rahmen einer Studie wurden Münchner Frauen befragt, welche Vorstellungen und welche Ziele sie in der Politik verwirklicht sehen wollen. Denn zum Wahlrecht kommt auch die Möglichkeit selbst in der Politik aktiv zu werden und gestalterisch einzugreifen. Studiogäste: Ingegerd Schäuble und Oranna Erb, Projektleiterinnen der Studie.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

Im Studio Renate Anraths, zu Gast Prof. Klaus Weber und der Soziologe Stephan Lessenich . Thema: Faschismus – wie schafft er sich wieder Raum?

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 07. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Wie jedes Jahr erwartet Sie Anfang Dezember eine kulinarische Ausgabe des Kultur-Magazins.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

10.00 Uhr: a vez do brasil

11.00 Uhr: a vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Wie jedes Jahr erwartet Sie Anfang Dezember eine kulinarische Ausgabe des Kultur-Magazins.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove