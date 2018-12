Weltklimatag – die Welt vor dem Kollaps retten

Extreme Hitze, Dürren oder Überschwemmung.

Extremwettererscheinungen wie diese treten immer häufiger auf – auch in Deutschland. Die Menschheit steuert auf eine Umweltkatastrophe zu, die das Leben auf der Erde in seiner heutigen Form akut gefährdet. Das über Millionen Jahre entstandene ökologische Gleichgewicht ist am Kippen.

„Gemeinsam die Erde vor dem Kollaps retten!“, fordert die Umweltgewerkschaft München. Am Samstag, den 8. Dezember findet unter diesem Motto in ganz Deutschland Kundgebungen zum Weltkilma-Aktionstag statt. In München findet die Aktion in der Schützenstraße zwischen Stachus und Hauptbahnhof statt. Im Gespräch mit Brigitte Schiel, von der Umweltgewerkschaft, wollten wir mehr wissen.

