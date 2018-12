„Meisterwerke Europäischer Malerei vom 14. bis 18. Jahrhundert“. Werke von Albrecht Dürer, Raffael, Peter Paul Rubens, Leonardo da Vinci und vielen mehr gibt es in der Alten Pinakothek zu bestaunen. Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr.

„Im Wald“ ist Thema in der Medienübergreifenden Gruppenausstellung im Atelier Alen, Baaderstraße 34. In der Ausstellung wird untersucht, wie zeitgenössische Künstler sich mit diesem wichtigen Teil des Landschaftsbilds auseinandersetzten. Zu sehen ist die Ausstellung ebenfalls von 10 bis 18 Uhr.

Menschenrechte für alle – eine Benefizkonzert. Konzertpianist Michael Leslie spielt Werke von Bach, Beethoven und Schumann, während Schauspieler Jürgen Jung zwischen den Stücken die 30 Artikel der Menschenrechte von 1948 liest. Los geht‘s um 19 Uhr im Großen Saal des EineWeltHaus.

KOFRA, Das Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits – und Lebenssituation in der Baaderstr. 30, hat um 19:30 Judith Kowalski, Anwältin für Arbeitsrecht, zu Gast . Sie wird im Rahmen der #metoo-Bewegung rechtliche Handlungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz aufzeigen.

„Neun Leben hat die Katze“ sehen Sie um 22.30 Uhr im Werstattkino. Im „ersten feministischen Film der Bundesrepublik“ erkunden zwei Freundinnen in Gesprächen mit fünf „Frauentypen“ die Chancen weiblicher Emanzipation in einer männlich geprägten Gesellschaft. „Nie hatten hatten Frauen so viele Möglichkeiten, ihr Leben einzurichten, wie sie es wollen. Aber jetzt müssen sie überhaupt erst lernen, dass sie etwas wollen können“, so die Regisseurin Ula Stöckl.

Bellvue Chor – gemeinsam singen für alle! Egal ob alt, jung, von hier oder weit weg. Das Bellevue Di Monaco lädt ab 19.15 Uhr zum gemeinsamen musizieren ein, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Stücke stammen aus dem unterschiedlichsten musikalischen Genres und Regionen.

Die Frauenkriche – Wahrzeichen und Dom. Eine Führung über die wechselvolle Geschichte und zahlreichen Kunstwerke in der größten Kirche Münchens. Los geht‘s um 15 Uhr unter der Orgel-Empore.

„Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus“ – Sigmund Freund und die Psychoanalyse. Kaum eine andere Theorie hat unser Bewusstsein so stark verändert hat wie diese. Einen Vortrag von Wolfhard König hören Sie um 20 Uhr im Gasteig.

