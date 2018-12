Nachhören: 100 Jahre Frauenwahlrecht in Bayern – Wählen und Gestalten

POLITIK IST FRAUENSACHE



Eine Sendung aus dem Zyklus: 100 Jahre Frauenwahlrecht

Diese Sendereihe wurde gefördert von der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München.

In dieser Sendereihe geht es über die Meilensteine der Emanzipation der bayerischen Frauen von 1918 bis 2018 und der Frage: wo stehen wir heute, nach 100 Jahren?

Wählen und gestalten sind zwei wichtige Aspekte in unserer Demokratie. Im Rahmen einer Studie wurden Münchner Frauen befragt, welche Vorstellungen und welche Ziele sie in der Politik verwirklicht sehen wollen. Denn zum Wahlrecht kommt auch die Möglichkeit selbst in der Politik aktiv zu werden und gestalterisch einzugreifen.

Graphik: Kontinuum des politischen Engagements

Studiogäste: Ingegerd Schäuble und Oranna Erb, Projektleiterinnen der Studie

Nachhören: