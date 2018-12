Hier das Wochenprogramm vom 10. – 14. Dezember 2018

MONTAG, 10. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Becauseweliveit (Hiphop)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Die Bürger überlassen die Zukunft ihrer Stadt und Gemeinde nicht länger den Politik, Verwaltung und Investoren. Sie reden mit, sie korrigieren Entscheidungen durch Bürgerbegehren. Wir sprechen mit Beteiligungsexperten aus Wien, Vertretern der Bürgerforen Dresden, Stuttgart und Passau.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Hören Sie einen Vortrag von Eric Holt-Gimenez. Thema: Pushing Back the International Food Regime

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove. Zu Gast: „Auwaldtrio“

04.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove. Zu Gast: „Auwaldtrio“

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

10.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin mit einer kulinarischen Ausgabe.

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

14.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin mit einer kulinarischen Ausgabe.

15.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 11. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Becauseweliveit (Hiphop)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Die Bürger überlassen die Zukunft ihrer Stadt und Gemeinde nicht länger den Politik, Verwaltung und Investoren. Sie reden mit, sie korrigieren Entscheidungen durch Bürgerbegehren. Wir sprechen mit Beteiligungsexperten aus Wien, Vertretern der Bürgerforen Dresden, Stuttgart und Passau.

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Hören Sie einen Vortrag von Eric Holt-Gimenez. Thema: Pushing Back the International Food Regime

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Becauseweliveit (Hiphop)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Die Bürger überlassen die Zukunft ihrer Stadt und Gemeinde nicht länger den Politik, Verwaltung und Investoren. Sie reden mit, sie korrigieren Entscheidungen durch Bürgerbegehren. Wir sprechen mit Beteiligungsexperten aus Wien, Vertretern der Bürgerforen Dresden, Stuttgart und Passau.

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Hören Sie einen Vortrag von Eric Holt-Gimenez. Thema: Pushing Back the International Food Regime

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 12. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Räterepublik

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 13. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum – AWO Fanprojekt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring München. Inhalte: Besuch bei der Zeitbörse Königsbrunn und ihren Projekten, Bericht über eine Reise auf Talentebasis, Interview mit Inge Glatzel und Lothar Mayer (Gründer des Tauschrings München) zum 25jährigen Jubiläum.

21.00 Uhr: Queerdenker. Jahresrückblick 2018

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa y más mit Chuck Herrmann.

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Räterepublik

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Räterepublik

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 14. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum – AWO Fanprojekt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring München. Inhalte: Besuch bei der Zeitbörse Königsbrunn und ihren Projekten, Bericht über eine Reise auf Talentebasis, Interview mit Inge Glatzel und Lothar Mayer (Gründer des Tauschrings München) zum 25jährigen Jubiläum.

06.00 Uhr: Queerdenker. Jahresrückblick 2018

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum – AWO Fanprojekt

10.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann.

11.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring München. Inhalte: Besuch bei der Zeitbörse Königsbrunn und ihren Projekten, Bericht über eine Reise auf Talentebasis, Interview mit Inge Glatzel und Lothar Mayer (Gründer des Tauschrings München) zum 25jährigen Jubiläum.

15.00 Uhr: Queerdenker. Jahresrückblick 2018

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob