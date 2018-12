Hier das Wochenprogramm vom 17. – 21. Dezember 2018

MONTAG, 17. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell. Thema: Xaver Brenner mit einem Vortrag zu Migration und Weihnachten

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Thema: Entwicklungspolitik ASE

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time vor Jazz – Swing in mit Bob

04.00 Uhr: Time vor Jazz – Swing in mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Poesieboten

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Poesieboten

10.00 Uhr: Themensendung. NSU Prozess – Tag X

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt stellt Sophie Michel 2 Bücher vor: 68 – Bilanz eines Aufbruchs und den Lyrikband Apfeltage regnen

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten

14.00 Uhr: Themensendung. NSU Prozess – Tag X

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt stellt Sophie Michel 2 Bücher vor: 68 – Bilanz eines Aufbruchs und den Lyrikband Apfeltage regnen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 18. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In. War das „Mokka Efti“ wirklich so ein Sündemnphul im „Babylon Berlin“? Und vollführten die Gäste Ausdruckstänze? Wir haben uns umgehört, in der Vergangenheit. Und hörten die Bands von James Kok und Funny Bauschke

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Stadt sucht Zukunft

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell. Thema: Xaver Brenner mit einem Vortrag zu Migration und Weihnachten

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Thema: Entwicklungspolitik ASE

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell. Thema: Xaver Brenner mit einem Vortrag zu Migration und Weihnachten

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Thema: Entwicklungspolitik ASE

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 19. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport. Thema: Produktionsbediengungen bei Sportbekleidung, Capoeira, Kampfsport in der rechten Szene

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bund für Geistesfreiheit

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In. War das „Mokka Efti“ wirklich so ein Sündemnphul im „Babylon Berlin“? Und vollführten die Gäste Ausdruckstänze? Wir haben uns umgehört, in der Vergangenheit. Und hörten die Bands von James Kok und Funny Bauschke

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Stadt sucht Zukunft

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In. War das „Mokka Efti“ wirklich so ein Sündemnphul im „Babylon Berlin“? Und vollführten die Gäste Ausdruckstänze? Wir haben uns umgehört, in der Vergangenheit. Und hörten die Bands von James Kok und Funny Bauschke

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Stadt sucht Zukunft

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 20. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra Frauen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport. Thema: Produktionsbediengungen bei Sportbekleidung, Capoeira, Kampfsport in der rechten Szene

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bund für Geistesfreiheit

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport. Thema: Produktionsbediengungen bei Sportbekleidung, Capoeira, Kampfsport in der rechten Szene

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bund für Geistesfreiheit

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 21. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Wir feiern unter anderem den Geburtstag von Willi Resetarits

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra Frauen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra Frauen

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Wir feiern unter anderem den Geburtstag von Willi Resetarits

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more