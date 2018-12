Hier das Wochenprogramm vom 24. – 28. Dezember 2018

MONTAG, 24. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Festliche Musik von und mit Rondo Veneziano

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Mitschnitt des Vortrags von Andreas Zumach: Israel, Palästina und die Grenzen des Sagbaren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – Earth Link. Thema: Die Ölkriege

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Unruhen in der Provinz. Am heiligen Abend als wirklich schöne Bescherung die Lieblingssongs des Jahres 2018. Ausgewählt und vorgestellt von der Redaktion, den unbezahlten Dilettanten Udo Sommerfeld und Michael Niggel. Garantiert geschmacksübergreifende Musikstücke aus der Provinz und fern der Heimat. Eine absolut popmusikalische whynachtsfreie Zone!

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time vor Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time vor Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Themensendung: Freie Radios

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung: Freie Radios

10.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Wir feiern unter anderem den Geburtstag von Willi Resetarits

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre. Lesung T.C.Boyle

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Freie Radios

14.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Wir feiern unter anderem den Geburtstag von Willi Resetarits

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre. Lesung T.C.Boyle

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 25. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde

18.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

19.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Bündnis Nachhaltigkeit

22.00 Uhr: Hillbilly

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Festliche Musik von und mit Rondo Veneziano

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Mitschnitt des Vortrags von Andreas Zumach: Israel, Palästina und die Grenzen des Sagbaren

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – Earth Link. Thema: Die Ölkriege

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Festliche Musik von und mit Rondo Veneziano

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Mitschnitt des Vortrags von Andreas Zumach: Israel, Palästina und die Grenzen des Sagbaren

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz. Als wirklich schöne Bescherung die Lieblingssongs des Jahres 2018. Ausgewählt und vorgestellt von der Redaktion, den unbezahlten Dilettanten Udo Sommerfeld und Michael Niggel. Garantiert geschmacksübergreifende Musikstücke aus der Provinz und fern der Heimat. Eine absolut popmusikalische whynachtsfreie Zone!

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – Earth Link. Thema: Die Ölkriege

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 26. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: „Eine Stunde lang…“ mit Liedern zum Thema „Farben“

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Queere Hochschulgruppen

18.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen. Thema: Grundeinkommen und Schenken. Weihnachten ist, neben der Feier der Geburt von Jesus Christus, in seiner Quintessenz das Fest der Liebe. Dies wollen wir vielleicht zum Ausdruck bringen, wenn wir in der Familie und Freunden oder lieben Menschen etwas schenken. Was bedeutet es, ein Grundeinkommen zu schenken oder geschenkt zu bekommen?

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW. Thema: Klimakonferenz Kattowitz, sowie ein Interview mit Fritz Reheis.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage gönnt sich heute einen vorproduzierten Dj-Mix von Tuncay Acar aka Dj Süperfly. Viel Spass!

22.00 Uhr: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde

03.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

04.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Bündnis Nachhaltigkeit

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde

10.00 Uhr: Hillbilly

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

13.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Bündnis Nachhaltigkeit

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 27. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Klangkombinat

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Kleine Anleitung zum Glücklich sein – Alternativen zur Sucht.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

21.00 Uhr: LGBTIQA

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: „Eine Stunde lang…“ mit Liedern zum Thema „Farben“

02.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Queere Hochschulgruppen

03.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen. Thema: Grundeinkommen und Schenken. Weihnachten ist, neben der Feier der Geburt von Jesus Christus, in seiner Quintessenz das Fest der Liebe. Dies wollen wir vielleicht zum Ausdruck bringen, wenn wir in der Familie und Freunden oder lieben Menschen etwas schenken. Was bedeutet es, ein Grundeinkommen zu schenken oder geschenkt zu bekommen?

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW. Thema: Klimakonferenz Kattowitz, sowie ein Interview mit Fritz Reheis.

06.00 Uhr: Die Gegensprechanlage gönnt sich einen vorproduzierten Dj-Mix von Tuncay Acar aka Dj Süperfly. Viel Spass!

07.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

08.00 Uhr: „Eine Stunde lang…“ mit Liedern zum Thema „Farben“

09.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Queere Hochschulgruppen

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen. Thema: Grundeinkommen und Schenken. Weihnachten ist, neben der Feier der Geburt von Jesus Christus, in seiner Quintessenz das Fest der Liebe. Dies wollen wir vielleicht zum Ausdruck bringen, wenn wir in der Familie und Freunden oder lieben Menschen etwas schenken. Was bedeutet es, ein Grundeinkommen zu schenken oder geschenkt zu bekommen?

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW. Thema: Klimakonferenz Kattowitz, sowie ein Interview mit Fritz Reheis.

15.00 Uhr: Die Gegensprechanlage gönnt sich einen vorproduzierten Dj-Mix von Tuncay Acar aka Dj Süperfly. Viel Spass!

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 28. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Themensendung: Seniorinnen und Senioren in München – Wissen vermitteln

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Klangkombinat

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Kleine Anleitung zum Glücklich sein – Alternativen zur Sucht.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

06.00 Uhr: LGBTIQA

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Klangkombinat

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Kleine Anleitung zum Glücklich sein – Alternativen zur Sucht.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

15.00 Uhr: LGBTIQA

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – PoesieMagazin

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde