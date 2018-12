Hier das Wochenprogramm vom 31. Dezember 2018 – 04. Januar 2019

MONTAG, 31. Dezember 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Sylvester-Party. Lieder mit „Party“ im Titel. Mit dabei sind Dick Brave & the Backbeats, Tammi Terrell & Marvin Gaye, Dave Garrett & Barbara Gaskin, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Mitschnitt des Vortrags von Jürgen Grässlin: Flucht durch Waffenhandel

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. (Wdh. AnnaLu)

20.00 Uhr: Themensendung: Seniorinnen und Senioren in München reisen

21.00 Uhr: Musikalische Ethno-Sendung

22.00 Uhr: Exotus

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Themensendung: SeniorInnen in München. Thema: Wissen vermitteln.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung: SeniorInnen in München. Thema: Wissen vermitteln.

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: SeniorInnen in München. Thema: Wissen vermitteln.

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 01. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in

17.00 Uhr: Stadt sucht Zukunft: 3 Jahre Agenda 2030

18.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

19.00 Uhr: Sondersendung: Münchner Geschichte

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: L´Ora Italiana

22.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard n Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Sylvester-Party. Lieder mit „Party“ im Titel. Mit dabei sind Dick Brave & the Backbeats, Tammi Terrell & Marvin Gaye, Dave Garrett & Barbara Gaskin, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Mitschnitt des Vortrags von Jürgen Grässlin: Flucht durch Waffenhandel

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. (Wdh. AnnaLu)

05.00 Uhr: Themensendung: Seniorinnen und Senioren in München reisen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Sylvester-Party. Lieder mit „Party“ im Titel. Mit dabei sind Dick Brave & the Backbeats, Tammi Terrell & Marvin Gaye, Dave Garrett & Barbara Gaskin, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Mitschnitt des Vortrags von Jürgen Grässlin: Flucht durch Waffenhandel

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. (Wdh. AnnaLu)

14.00 Uhr: Themensendung: Seniorinnen und Senioren in München reisen

15.00 Uhr: Musikalische Ethno-Sendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 02. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Studieren, Finden von Begabungen, welche Möglichkeiten der Förderung gibt es? Einblicke in die Welt der Stiftungen, der Bedingungen und der Möglichkeiten der Förderung von Studierenden und Doktoranden. Dazu Gespräche mit Studierenden, ehemaligen Stipendiat*innen und Verantwortlichen von Stiftungen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Arbeitswelt in der Barockmalerei

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing in

02.00 Uhr: Stadt sucht Zukunft: 3 Jahre Agenda 2030

03.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

04.00 Uhr: Sondersendung: Münchner Geschichte

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: L´Ora Italiana

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in

09.00 Uhr: Stadt sucht Zukunft: 3 Jahre Agenda 2030

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard n Heavy

12.00 Uhr: Sondersendung: 25 Jahre LORA

13.00 Uhr: Sondersendung: Münchner Geschichte

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: L´Ora Italiana

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 03. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Fahrenheit 11/9“, dem neuen Film von Michael Moore über die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik / Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche – ein Herausforderung an unsere Gesellschaft.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: Brustkrebs – eine lebensverändernde Diagnose. In Deutschland erkranken jährlich ca. 70.000 Frauen neu an Brustkrebs. Wir sprechen darüber wie moderne diagnostische Tests und eine neue Web-Applikation mit App Patientinnen, Ärzten und Behandlungszentren unterstützen kann. Dr. Gabriele Schricker (KNCP e.V.) im Gespräch mit Prof Dr. Olaf G. Wilhelm und Marko Wilhelm.

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: CLUB LATINO

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Studieren, Finden von Begabungen, welche Möglichkeiten der Förderung gibt es? Einblicke in die Welt der Stiftungen, der Bedingungen und der Möglichkeiten der Förderung von Studierenden und Doktoranden. Dazu Gespräche mit Studierenden, ehemaligen Stipendiat*innen und Verantwortlichen von Stiftungen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Arbeitswelt in der Barockmalerei

06.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Studieren, Finden von Begabungen, welche Möglichkeiten der Förderung gibt es? Einblicke in die Welt der Stiftungen, der Bedingungen und der Möglichkeiten der Förderung von Studierenden und Doktoranden. Dazu Gespräche mit Studierenden, ehemaligen Stipendiat*innen und Verantwortlichen von Stiftungen

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Arbeitswelt in der Barockmalerei

15.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 04. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: fast vergessenes: Antike Metallgefäße und „Sieben Kisten mit jüdischem Material“ aus der Umgebung von Würzburg

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Wiederholung des Krimi-Hörspiels „Hochkarätige Tatbestände“ aus der hauseigenen LORA-Produktion vom Hamburger Autoren-Duo Ella Maruk und Huug vant Hoff

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Fahrenheit 11/9“, dem neuen Film von Michael Moore über die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik / Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche – ein Herausforderung an unsere Gesellschaft.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: Brustkrebs – eine lebensverändernde Diagnose. In Deutschland erkranken jährlich ca. 70.000 Frauen neu an Brustkrebs. Wir sprechen darüber wie moderne diagnostische Tests und eine neue Web-Applikation mit App Patientinnen, Ärzten und Behandlungszentren unterstützen kann. Dr. Gabriele Schricker (KNCP e.V.) im Gespräch mit Prof Dr. Olaf G. Wilhelm und Marko Wilhelm.

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Fahrenheit 11/9“, dem neuen Film von Michael Moore über die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.

10.00 Uhr: CLUB LATINO

11.00 Uhr: CLUB LATINO

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik / Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche – ein Herausforderung an unsere Gesellschaft.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: Brustkrebs – eine lebensverändernde Diagnose. In Deutschland erkranken jährlich ca. 70.000 Frauen neu an Brustkrebs. Wir sprechen darüber wie moderne diagnostische Tests und eine neue Web-Applikation mit App Patientinnen, Ärzten und Behandlungszentren unterstützen kann. Dr. Gabriele Schricker (KNCP e.V.) im Gespräch mit Prof Dr. Olaf G. Wilhelm und Marko Wilhelm.

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: fast vergessenes: Antike Metallgefäße und „Sieben Kisten mit jüdischem Material“ aus der Umgebung von Würzburg

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Wiederholung des Krimi-Hörspiels „Hochkarätige Tatbestände“ aus der hauseigenen LORA-Produktion vom Hamburger Autoren-Duo Ella Maruk und Huug vant Hoff

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter Of Groove