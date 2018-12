Einfache Dinge kompliziert erklärt “Silvester”

„Silvester ist am 31 Dezember. Aber warum ist genau dieser Tag der letzte im Jahr? Was weis Harald Lesch? Wer hat das so festgelegt und aus welchem Grund? Warum wird geknallt und gibt es zu den Böllern eine umweltfreundliche Alternative?

Bert G. und Preibisch vom Dresdner Frühstücksradio denken laut nach.“

Radio LORA wünscht Ihnen ein tolles Jahr 2019