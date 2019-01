Nachhören: Arbeitswelt in der Barockmalerei – Arbeitswelt im Wandel

Arbeitswelt in der Barockmalerei, kann das denn überhaupt ein Thema für Arbeitswelt im Wandel sein? Ich habe ja bereits die ‘Arbeitswelt in der Literatur’ und ‚Arbeitswelt in der Antike’ an diesem Sendeplatz getrachtet und jedesmal festgestellt: Arbeit war kein großes Thema, was dokumentiert oder anders festgehalten wurde. Dies gilt genauso in der älteren Malerei. Trotzdem habe ich diverse Bilder gefunden, wo auch das Thema ‚Arbeitswelt‘ vorkommt. Man muss nur etwas genauer hinsehen, damit man entsprechendes findet. Und allzu üppig fällt meine Auswahl leider auch nicht aus.

In dieser Sendung machen wir einen Rundgang durch die alte Pinakothek in München und suchen in der Barockmalerei Ölbilder, die das Thema Arbeitswelt darstellen.

Wir werden fündig bei:

Marinus van Reymerswaele -> Ein Steuereinnehmer mit seiner Frau

Marinus van Reymerswaele -> Ein Notar

Marinus van Reymerswaele -> Der Steuereinnehmer und sein Gehilfe

Peter Paul Rubens -> Der sterbende Seneca

Peter Paul Rubens -> Landschaft mit einer Kuhherde

Adriaen Brouwer -> Wirt und Wirtin in der Schenke

Adriaen Brouwer -> Dorfbaderstube

Pieter de Bloot -> Bauernbelustigung

Sébastien Bourdon -> Ein römischer Kalkofen

Jacob Duck -> Liederliches Weib

Gerard Dou -> Tischgebet der Spinnerin

Gabriël Metsu -> Die Köchin

Jean-Baptiste Siméon Chardin -> Die Rübenputzerin

Bartolomé Esteban Murillo -> Die kleine Obsthändlerin

François Boucher -> Madame de Pompadour

Ferdinand Bol -> Die Vorsteher der Amsterdamer Weinhändlergilde

Willem van Mieris -> Der schlafende Offizier

Claude Lorrain -> Seehafen bei Sonnenaufgang

Claude-Joseph Vernet -> Orientalischer Seehafen bei Sonnenaufgang

