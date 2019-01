Veranstaltungstipps für´s Wochenende

„Westend ist Kiez“ heißt es morgen, 05. Januar um 20 Uhr im Stragula. Die monatliche Lesebühne wartet mit Texten und Showeinlagen auf Sie. Zu Gast: Friederike Trudzinski aus Hamburg und Sven Kemmler aus München.

Um 20.30 Uhr zeigt der Rio Filmpalast „Die Frau des Nobelpreisträgers“. Aus Rückblenden erfährt der Zuschauer von Joan Castleman, die ihren Ehemann Joe zu der Verleihung des Literatur-Nobelpreises begleitet. In jungen Jahren selbst eine vielversprechende Autorin, hängte ihre eigene Karriere dann jedoch an den Nagel.

Am Sonntag, den 06. Januar lohnt ein Besuch im Deutschen Museum. Die Ausstellung „Geschwärzt – Verboten – Verbrannt“ zeigt Fälle aus 200 Jahren Zensur. Zu sehen zwischen 9 und 17 Uhr.

Das Werkstattkino zeigt um 20:15 Uhr „Rey“. Ein Film über einen exzentrischen französischen Anwalt, der 1860 König von Aracauna und Patagonien wurde.

Im Eine-Welt-Haus findet am Montag, den 07. Januar die Vernissage zur Ausstellung „Jemen – der Krieg, die Opfer und die Täter“. Sehen Sie Fotos und Fakten zum Krieg und zur humanitären Katastrophe im Jemen. Beginn der Vernissage ist um 17.30 Uhr

Ab 19.30 Uhr heißt es in der Glockenbachwerkstatt dann „Bless the Mic – Rap meets Poetry“. Der Poetry Slam für junge Poeten und lokale Raptalente mit ernsten, lustigen, politischen oder vollkommen absurden Texten.