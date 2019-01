Hier das Wochenprogramm vom 07. – 11. Januar 2019

MONTAG, 07. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Krisenherd Naher Osten – warum die Situation dort immer gefährlicher wird. Sie hören Ausschnitte aus einem Referat des Journalisten Andreas Zumach in der Evangelischen Stadtakademie in München. Außerdem gibt es noch eine Vorschau auf die internationale Münchner Friedenskonferenz, die im Februar stattfindet.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Aktuellem und Liegengeliebenem aus 2018. Ein subjektiver musikalischer Rcükblick

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

04.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Es geht um fast vergessenes: Antike Metallgefäße und „Sieben Kisten mit jüdischem Material“ aus der Umgebung von Würzburg.

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel: Wiederholung des Krimi-Hörspiels „Hochkarätige Tatbestände“ aus der hauseigenen LORA-Produktion vom Hamburger Autoren-Duo Ella Maruk und Huug vant Hoff.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Es geht um fast vergessenes: Antike Metallgefäße und „Sieben Kisten mit jüdischem Material“ aus der Umgebung von Würzburg.

15.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel: Wiederholung des Krimi-Hörspiels „Hochkarätige Tatbestände“ aus der hauseigenen LORA-Produktion vom Hamburger Autoren-Duo Ella Maruk und Huug vant Hoff.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 08. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration. Thema: Maria Brand vom VETO , dem Verband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern/innen berichtet über die Sachleistungen für die Asylbewerber im Landkreis Erding. Außerdem: Dieses Wochenende wird das orthodoxe Weihnachten gefeiert. Mit Ljiljana Manevska und Angelina Majkic reden wir über die geheimnisvollen Sitten und Gebräuche, die während der Feiertage praktiziert wurden. Sowie: “Das Leben auf der Insel der Schwalben,Schlangen und Steine ist nur dem Gott gewidmet”- unsere Kollegin aus Belgrad Danja Antonovic hat einen Beitrag über die serbisch-orthodoxen Nonnen am Skutari See vorbereitet.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

05.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Krisenherd Naher Osten – warum die Situation dort immer gefährlicher wird. Sie hören Ausschnitte aus einem Referat des Journalisten Andreas Zumach in der Evangelischen Stadtakademie in München. Außerdem gibt es noch eine Vorschau auf die internationale Münchner Friedenskonferenz, die im Februar stattfindet.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Aktuellem und Liegengeliebenem aus 2018. Ein subjektiver musikalischer Rcükblick.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

14.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Krisenherd Naher Osten – warum die Situation dort immer gefährlicher wird. Sie hören Ausschnitte aus einem Referat des Journalisten Andreas Zumach in der Evangelischen Stadtakademie in München. Außerdem gibt es noch eine Vorschau auf die internationale Münchner Friedenskonferenz, die im Februar stattfindet.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 09. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: Eine akustische Impression vom Festival der experimentellen Musik am 8ten Dezember in München.

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Frauenstreiktag 8. März 2019. Im Studio sind Frauen aus dem Bündnis 8. März, es gibt ein Interview mit ver.di Berlin zum Frauenstreiktag und wir schauen zurück auf den Streiktag 2018 in Spanien.

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration. Thema: Maria Brand vom VETO , dem Verband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern/innen berichtet über die Sachleistungen für die Asylbewerber im Landkreis Erding. Außerdem: Dieses Wochenende wird das orthodoxe Weihnachten gefeiert. Mit Ljiljana Manevska und Angelina Majkic reden wir über die geheimnisvollen Sitten und Gebräuche, die während der Feiertage praktiziert wurden. Sowie: “Das Leben auf der Insel der Schwalben,Schlangen und Steine ist nur dem Gott gewidmet”- unsere Kollegin aus Belgrad Danja Antonovic hat einen Beitrag über die serbisch-orthodoxen Nonnen am Skutari See vorbereitet.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration. Thema: Maria Brand vom VETO , dem Verband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern/innen berichtet über die Sachleistungen für die Asylbewerber im Landkreis Erding. Außerdem: Dieses Wochenende wird das orthodoxe Weihnachten gefeiert. Mit Ljiljana Manevska und Angelina Majkic reden wir über die geheimnisvollen Sitten und Gebräuche, die während der Feiertage praktiziert wurden. Sowie: “Das Leben auf der Insel der Schwalben,Schlangen und Steine ist nur dem Gott gewidmet”- unsere Kollegin aus Belgrad Danja Antonovic hat einen Beitrag über die serbisch-orthodoxen Nonnen am Skutari See vorbereitet.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 10. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa y más mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: Eine akustische Impression vom Festival der experimentellen Musik am 8ten Dezember in München.

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Frauenstreiktag 8. März 2019. Im Studio sind Frauen aus dem Bündnis 8. März, es gibt ein Interview mit ver.di Berlin zum Frauenstreiktag und wir schauen zurück auf den Streiktag 2018 in Spanien.

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: Eine akustische Impression vom Festival der experimentellen Musik am 8ten Dezember in München.

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Frauenstreiktag 8. März 2019. Im Studio sind Frauen aus dem Bündnis 8. März, es gibt ein Interview mit ver.di Berlin zum Frauenstreiktag und wir schauen zurück auf den Streiktag 2018 in Spanien.

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 11. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

06.00 Uhr: Queerdenker

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum

10.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

15.00 Uhr: Queerdenker

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time For Jazz – Swing In mit Bob