Hier das Wochenprogramm vom 14. – 18. Januar 2019

MONTAG, 14. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff. Hören Sie ein Interview mit dem Künstler Bastian Baker.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung der Seebrücke vom Drei-Königstag

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell –“Bürgerbeteiligung und Bürgerforen“. Bürgerinnen und Bürger überlassen die Zukunft ihrer Stadt und Gemeinde nicht länger der Politik, Verwaltung und den Investoren. Sie reden mit. Sie korrigieren Entscheidungen durch Bürgerbegehren. Wir sprechen mit Beteiligungsexperten aus Wien, Vertretern der Bürgerforen Dresden, Stuttgart und Passau.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committe. Inhalt: Vortrag von Eric Holt-Gimenez. Pushing Back the Food Regime – Teil 2

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time For Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time For Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Zu Gast ist die Autorin Maria Höfle aus Kufstein mit dem literarischen Krimi: Dein ist die Schuld

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Zu Gast ist die Autorin Maria Höfle aus Kufstein mit dem literarischen Krimi: Dein ist die Schuld

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 15. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Das Thema: WESTSAHARA – soziopolitischer und kultureller Hintergrund. Beginn neuer Verhandlungen zwischen Marokko und Frente Polisario. Mit Musik und Literatur aus der Westsahara.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Iinterkulturelle Stiftung Kolibri

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff. Hören Sie ein Interview mit dem Künstler Bastian Baker.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung der Seebrücke vom Drei-Königstag

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell –“Bürgerbeteiligung und Bürgerforen“. Bürgerinnen und Bürger überlassen die Zukunft ihrer Stadt und Gemeinde nicht länger der Politik, Verwaltung und den Investoren. Sie reden mit. Sie korrigieren Entscheidungen durch Bürgerbegehren. Wir sprechen mit Beteiligungsexperten aus Wien, Vertretern der Bürgerforen Dresden, Stuttgart und Passau.

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committe. Inhalt: Vortrag von Eric Holt-Gimenez. Pushing Back the Food Regime – Teil 2

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff. Hören Sie ein Interview mit dem Künstler Bastian Baker.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung der Seebrücke vom Drei-Königstag

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell –“Bürgerbeteiligung und Bürgerforen“. Bürgerinnen und Bürger überlassen die Zukunft ihrer Stadt und Gemeinde nicht länger der Politik, Verwaltung und den Investoren. Sie reden mit. Sie korrigieren Entscheidungen durch Bürgerbegehren. Wir sprechen mit Beteiligungsexperten aus Wien, Vertretern der Bürgerforen Dresden, Stuttgart und Passau.

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committe. Inhalt: Vortrag von Eric Holt-Gimenez. Pushing Back the Food Regime – Teil 2

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 16. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema „Soziale“(?) Medien. Ihre Bedeutung, Möglichkeiten und Gefahren oder einfach überbewerteter zeitraubender Unsinn?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing in

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Das Thema: WESTSAHARA – soziopolitischer und kultureller Hintergrund. Beginn neuer Verhandlungen zwischen Marokko und Frente Polisario. Mit Musik und Literatur aus der Westsahara.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Iinterkulturelle Stiftung Kolibri

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Das Thema: WESTSAHARA – soziopolitischer und kultureller Hintergrund. Beginn neuer Verhandlungen zwischen Marokko und Frente Polisario. Mit Musik und Literatur aus der Westsahara.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Iinterkulturelle Stiftung Kolibri

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 17. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 18. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: LORA Kultur öffnet mit Ihnen sieben Kisten mit jüdischem Material und blickt in die Antike, in der eherne Krüge einen besonderen Wert hatten.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: LORA Kultur öffnet mit Ihnen sieben Kisten mit jüdischem Material und blickt in die Antike, in der eherne Krüge einen besonderen Wert hatten.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time For Jazz – Jazz and more