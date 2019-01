Um 15 Uhr lesen die Lesefüchse in der Stadtbibliothek Hasenbergl, Blodigstr.4, für Kinder ab 3 J..

Ein „Freies Klavierspielen und einen offenen Treff“ gibt es von15:00 bis 17:30 im Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl in Moosach am St.Martins Pl.2.

Um 15:30 läuft im Rio Lichtspielhaus der hochgelobte Film „Astrid“ über das Leben von Astrid Lindgren. Taschentücher nicht vergessen!

Bei freiem Eintritt können Sie um 16 Uhr bei einer Auftaktveranstaltung zum Kultur-Jahresmotto „Europa“ mit Frank S. Becker dabei sein. Sie nennt sich „Europa-Woher kommst du?“ Wo? Im Theatersaal Augustinum München-Nord in der Weitlstr.66.

Eine „Kammerschau“, d.h. eine Führung durch das Kammer 2 (Kammerspiele) mit Hintergrundinformationen startet um 17 Uhr.

Im Cafe Scheidplatz treten um 19 Uhr „Blind and Lame“ (Kika und Lucy Wilke) mit Popmusik auf. Unbedingt hörenswert!!

Eine Bestandaufnahme zu „ 60 Jahre Revolution in Kuba“ bietet das Amerikahaus um 19 Uhr bei freiem Eintritt. Anmeldung unter www.reservierung@amerikahaus.de.

Zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg findet um 20 Uhr im Teamtheater Salon , Am Einlass 4, unter dem Titel „Revolutionärinnen auf der Bühne-Dort kämpfen, wo das Leben ist“ eine szenische Lesung statt. Darin treffen sich am Ende des 1.Weltkrieges Anita Augspurg, Constanze Hallgrte, Gabriele Kätzler, Sarah Sonja Lerch, Rosa Luxemburg, Toni Pfülf und Clara Zetkin in einem Wartesaal. Karten für diese spannende Veranstaltung kann man unter der Telefonnr.: 2606636 bestellen.