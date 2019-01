Im EineWeltHaus in der Schwanthalerstraße 80 gibt es Musik, Musik, Musik. Und zwar ab 20.30Uhr. Es spielen die Matching Ties; zu hören ist eine brisante Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk.

In der Seidl- Villa am Nikolaiplatz 1B wird es ebenfalls musikalisch und zwar klassisch. Interpretiert werden Lieder von Hugo Wolf und Johannes Brahms, Charles Ives, Claude Debussy und Wilhelm Killmayer. Nikolaus Pfannkuch als Tenor und Rebecca Stoijkokovska am Piano. Motto: Der Liebe Farbenpracht. Los geht’s um 20.00 Uhr.

Im Gasteig Rosenheimerstraße 5, gibt es ab 18.00 Uhr einen Lesezirkel zur neueren Entwicklung am Literaturhimmel im Inland wie im Ausland. Vorherige Lektüre nicht erforderlich.

Im Kleinen Theater in Haar, heißt es ab 19.30 Uhr: Miroslav Nemec: „Miroslav, Jugislac“. Vielfältige Unterhaltung verspricht der Künstler als Musiker und Schauspieler in einer Person, erzählt aus seinem Leben und singt Schwänke aus seiner Heimat. Es handelt sich um eine Benefizveranstaltung zugunsten des kkb Kinderzentrums München.

Wer es gemütlich bis gruselig zuhause haben will, der sehe sich ein Filmchen auf Arte an. Und zwar um 20.15 Uhr: „Macht Euch keine Sorgen“, von Emely Atef aus dem Jahre 2015. Abgespult wird ein Familiendrama um einen jugendlichen IS -Heimkehrer und dessen Umfeld, das ihm gegenüber unentschlossen und unsicher auftritt.