Veranstaltungshinweise SA, 19.1., SO, 20.1., MO, 21.1.

Samstag, 19. Januar

Münchner Erzählcafé – Ursula Gantenberg berichtet, wie sie die „Pfennigparade“, eine Schule für Körperbehinderte, aufbaute. Um 15 Uhr in der Seidlvilla.

„Brexitannia“ – Im Juni 2016 stimmte Großbritannien für den Austritt aus der EU, doch die Folgen zeigen sich erst jetzt. Ein Film mit schonungslosem Blick auf ein Land, das zutiefst gespalten ist. Ab 18.30 Uhr im Filmmuseum.

Taxi Salon – Das Kultur-Wohnzimmer mit Musik, Kino, Ausstellungen, Interaktion und Schmankerln aus der Plattenkiste. Ab 20 Uhr im Import Export. Live dabei: Die Homosupersapiens um den Münchner Cross-Kulturfreak Tuncay Acar.

Ab 20 Uhr erwartet Sie in der Tonhalle „MHD“ – der junge Pariser

Afro-Trap-Star und Motown-Label-Newcomer kommt zum dritten Mal nach München. Im Gepäck hat er sein zweites Album „19“.

„Shantel & Bucovina Club Orkestar“ – ausgefuchste Electro-Balkan-World-Beats mit dem Musiker und Produzenten Stefan Hantel und seiner Belegschaft erwarten Sie ab 20.30 Uhr in der Muffathalle.

Sonntag, 20. Januar

Keith Haring – Ein Dokumentarfilm mit Original Ton- und Filmaufnahmen von Haring und seinen Zeitzeugen startet um 11 Uhr im Gasteig.

Um 18 Uhr erwartet Sie in der Pasinger Fabrik „Der Tunnel“ – Ein Theaterfrühstück der „Lichtbühne“ nach dem Roman von Bernhard Ganter.

„Schlachtplatte“ – die Jahresabrechnung 2018 ist starkes Kaberett – Eine Premiere, zu sehen um 20 Uhr im Lustspielhaus.

Im Milla erwarten Sie ab 20.30 Uhr die „Whiskey Shivers“ – ‘apocalyptic Americana‘ – das war die zutreffende Umschreibung der Washington Post

Zoran Imsirovic als Pianist und der DJ und Klaviernovize Leon Weber a.k.a. LCAW performen moderne Versionen klassischer Pianowerke u.a. von Chopin, Scriabin, Liszt und Schumann, plus einer spektakulären Steve Reich – Performance. Dicke Empfehlung unsererseits – Zu hören im Bahnwärter Thiel ab 21 Uhr.

Montag, 21. Januar

Das Volk der Ticuna – zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Herausforderungen zum Erhalt des indigenen Lebens und Gedächtnisses. Der Vortrag von Casa do Brasil beginnt um 19 Uhr im EinWeltHaus.

Revolution, Regierung Eisner – und Rätezeit in München 1918/19 aus bürgerlicher Sicht. Darum geht es beim Vortrag des Historikers Reinhard Bauer. Los geht‘s um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Hasebergl

Volk, Volksgemeinschaft, AfD – darüber spricht Prof. Michael Wildt. Ab 19 Uhr im NS-Dokumentationszentrum.

Polit-Slam – ich habe was was zu sagen. Vier Politiker treten mit selbstgeschriebenen Texten gegen vier Poetry Slamer an. Ab 20 Uhr im Heppel&Ettlich.

Im Literaturhaus erwartet Sie ab 20 Uhr „Wrdlbrmpfd!“ – ein Film-Essay, der u.a prominente Komiker nach ihrem Verhältnis zu Karl Valentin und dem typisch Bayrischen in seiner Komik befragt.

