Hier das Wochenprogramm vom 21. – 25. Januar 2019

MONTAG, 21. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik: Musik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell –Cogito: Philosophisches

20.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Gespräch Heinz Schulze mit Carlos Herz über verschiedene Regierungen in Südamerika

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&Welt MIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time For Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time For Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Unser Thema der Woche: Vortrag über Antisemitismus und Männlichkeit bei Burschenschaften

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Unser Thema der Woche: Vortrag über Antisemitismus und Männlichkeit bei Burschenschaften

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir öffnen mit Ihnen sieben Kisten mit jüdischem Material und blickt in die Antike, in der eherne Krüge einen besonderen Wert hatten.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Unser Thema der Woche: Vortrag über Antisemitismus und Männlichkeit bei Burschenschaften

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir öffnen mit Ihnen sieben Kisten mit jüdischem Material und blickt in die Antike, in der eherne Krüge einen besonderen Wert hatten.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 22. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema unter anderem: die sog. Ankerzentren, und wir hören Fred Heussner vom NO-PAG-Bündnis über den Kampf gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik: Musik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell –Cogito: Philosophisches

05.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Gespräch Heinz Schulze mit Carlos Herz über verschiedene Regierungen in Südamerika

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik: Musik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&Welt MIX

11.00 Uhr: FOLK&Welt MIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell –Cogito: Philosophisches

14.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Gespräch Heinz Schulze mit Carlos Herz über verschiedene Regierungen in Südamerika

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 23. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und …ohne Worte

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz. Im Studio Viola Dandl, eine junge Frau, die zum Studieren vom Land in die Großstadt gehen wird.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema unter anderem: die sog. Ankerzentren, und wir hören Fred Heussner vom NO-PAG-Bündnis über den Kampf gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema unter anderem: die sog. Ankerzentren, und wir hören Fred Heussner vom NO-PAG-Bündnis über den Kampf gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 24. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Französische Chanson-Sendung von der Asam-Schule

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Spielen bis zum Umfallen – wie man Kinder und Jugendliche von ihrer Onlinesucht befreien kann.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Thema: Ausblick auf das Saatgutfestival, die Vielfalt der Arten und ihre Gefährdung und dem Thema Gartentherapie

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und …ohne Worte

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz. Im Studio Viola Dandl, eine junge Frau, die zum Studieren vom Land in die Großstadt gehen wird.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und …ohne Worte

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz. Im Studio Viola Dandl, eine junge Frau, die zum Studieren vom Land in die Großstadt gehen wird.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 25. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche: 100 Jahre Frauenwahlrecht. Eine Zusammenfassung der 3. Münchner Frauenkonferenz.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Französische Chanson-Sendung von der Asam-Schule

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Spielen bis zum Umfallen – wie man Kinder und Jugendliche von ihrer Onlinesucht befreien kann.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Thema: Ausblick auf das Saatgutfestival, die Vielfalt der Arten und ihre Gefährdung und dem Thema Gartentherapie

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

06.00 Uhr: Sluttalk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Französische Chanson-Sendung von der Asam-Schule

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Spielen bis zum Umfallen – wie man Kinder und Jugendliche von ihrer Onlinesucht befreien kann.

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz.

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Thema: Ausblick auf das Saatgutfestival, die Vielfalt der Arten und ihre Gefährdung und dem Thema Gartentherapie

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

15.00 Uhr: Sluttalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde