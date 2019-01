Im Gasteig gibt es um13:15 im Mittagskonzert Klaviermusik.

Interessant ist sicher die Ausstellung im Kunstforum Arabellapark am Rosenkavalierpl.16, für die Peter Euser Montagen, Fotografien und Lichtkästen zusammengestellt hat. Sie nennt sich „Make Amerika great! Again? Fake News und andere Wahrheiten“ und ist von 14 – 19 Uhr zu sehen.

Um 14:15 und um18:20 können Sie sich im Rio Lichtspielhaus den neuen Film „Der Junge muss mal an die Luft!“ von Caroline Link nach der Biografie von Hape Kerkeling und über die Menschen im Ruhrpott ansehen. Nicht versäumen!

Von 15:30 – 16:30 Uhr lesen die Lesefüchse in der Stadtbibliothek Pasing, Bäckerstr.9, für Kinder von 5 -12 J. vor.

Die kostenlose Künstlersozialberatung durch das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk ist von 16 – 17 Uhr im SPD-Bürgerbüro, Belgradstr.15a für Sie da. Terminabsprache unter Tel. 18946538 oder 3081313.

Von 16 – 20 Uhr findet im Kolpingshaus St.Theresia in der Hanebergstr.8 eine Blutspendeaktion statt.

Die Marxistische Linke lädt für 19 Uhr in den großen Saal des EineWeltHauses ein.

Das Thema ist: „Wie kommen die Linken aus der Defensive?“ Diese Frage stellt sich dort Tom Strohschneider, bis 2017 Chefredakteur des „Neuen Deutschlands“,

und um 19:30 geht es in der VHS Baubergerstr. 6a in Moosach um das Projekt: „Olympiapark wird Weltkulturerbe“ und darum, was das für München bedeutet.