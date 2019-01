Veranstaltungshinweise für Donnerstag, 24. Januar 2019

1.) Aufgepasst! Im Metropoltheater in der Floriansmühlstraße 5 kann man das Theaterstück von Emma in Love von Mike Bartlett erleben. Es geht um eine junge Frau, die sich durch den gnadenlosen Arbeitsstress kämpft, der mehr Stress als Freude am auszuführenden schnöden Broterwerb verspricht. Punkt Eins: Es wird nicht gern gesehen, dass man sich in einen der Mitarbeiter verliebt. Doch genau das tut Emma. Sie lehnt sich auf, sodass man sich an den viel und gern zitierten Cervantes und den Kampf gegen die Windmühlen erinnert fühlt. Doch sehen Sie selbst, was da noch kommt. Los geht’s um 20.00 Uhr.

2.) Wer es gesellig mag, kann jeden Donnerstag Schachspielen, und zwar im Kulturhaus Milbertshofen,Curt – Mezger- Platz 1. Wann? Von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

3.) Im EineWeltHaus in der Schwanthalerstraße 80 geht es um den Krieg im Jemen. Mit Vortrag und anschließender Diskussion. Beginn: !9.00 Uhr.

4.) Im Filmmuseum am St. Jakobs- Platz ist immer was los. So ab 19.00 Uhr mit dem Streifen von Altmeister Fritz Lang aus den Vereinigten Staaten.. Der Film Moon Fleet mit Steward , George Sansers, Joan Greenwood und weiteren. Es geht um eine wildromantische Schmugglerbande aus dem 18. Jahrhundert und um einen Verbrecher aus Leidensch

5.) Ab 19.00 Uhr im NS- Dokumentationszentrum kommen Suchers Leidenschaften mit der Dichterin Nelly Sachs zum Zuge. Berhard Sucher widmet sich der jüdischen Herkunft dieser Dichterin, die auf allen Bühnen der literarischen Könnens. Sucher geht desgleichen des deutsch- schwedischen Werdegangs der Künstlerin nach, die 1966 mit dem Nobelpreis für Literatur bedacht wurde.

6.) Beim Bellevue di Monaco in der Müllerstraße 2 – 6 gibt es wieder wie jeden Donnerstag bis auf Feiertage, die auf den Donnerstag fallen, eine kostenlose Migrationsberatung – ab 10.00 Uhr. Die Sprachwerkstatt bietet – auch im Bellevue di Monaco- Möglichkeiten, seine wie immer auch beschaffene Sprachkünste in puncto Grammatik und Rechtschreibung zu erlernen und zu verbessern.

7.)Zum Abchillen: Mittagsspaziergang für die sogenannten Senioren durch den Pasinger Stadtpark mit Frau Sigrid Wagner. ASZ – Pasing ist der Ausgangspunkt, von da aus geht es los.

8.)Nochmal Bellevue di Monaco in der Müllerstraße, und zwar ist die Asylberatungsstelle Thema: Das Beratungsteam informiert über Asylrecht und co. Bitte Material mitbringen.18.00 Uhr geht’s los.