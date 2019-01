Veranstaltungstipps für Freitag

Veranstaltungshinweise für FR, 25. Januar

Gibt es schon gute Konstruktionspläne oder ist die Inklusionsmaschine die große Utopie unserer Zeit? Hören Sie den Vortrag „Inklusionsmaschine Stadt“ ab 14 Uhr in der Münchener Hochschule für Architektur.

Sehen Sie ab 18.30 Uhr im Werkstattkino „Hotel Auschwitz“ – eine Satire über einen karriere-besessenen Theaterregisseur, welcher mit seinem Ensemble zur Recherche nach Auschwitz reist.

Vom Land in die Städte – ein Literaturgespräch mit der selbst auf dem Land aufgewachsenen und heute in Peking lebenden Autorin Sheng Keyi. Wie das Thema Landflucht in der Literatur verarbeitet wird. Los geht‘s um 19 Uhr im Theater Salon.

René Sydow – Die Bürde des weißen Mannes. Sehen Sie den vielfach ausgezeichneten Kabarettisten um 19.30 Uhr in der Konzerthalle Perlach.

U33 – das Literaturbüro wird zur neuen und offenen Leseplattforum für junge Autoren bis 33 Jahre. Jeden letzten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr. Zeitvorgaben gibt es keine, gerne gesehen sind aber Kurzgeschichten, kürzere Texte oder Lyrik.

Im Muffatwerk Ampere tobeb sich ab ab 20 Uhr Rotfront aus – osteuropäische Turbopolka, mediterrane Melodien und Rockriffs prallen da schweisstreibend aufeinander. Mit Abtanzgarantie!

Lydia Daher schließlich ist ab 20.30 Uhr im Import Export zu hören. Die Singer und Songwriterin aus Ausburg bringt ebenso poetische wie intelligente Popmusik mit. Und wir wünschen gute Unterhaltung

