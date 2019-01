POLITIK IST FRAUENSACHE

Eine Sendung aus dem Zyklus: 100 Jahre Frauenwahlrecht

Diese Sendereihe wurde gefördert von der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München.

Am 30. November 2018 fand die 3. Münchner Frauenkonferenz statt. 100 Jahre nachdem in Deutschland das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen in Kraft getreten war. Das Motto der Konferenz lautete: „100 Jahre Frauenwahlrecht. Demokratie der Zukunft – nur mit uns!“ Es wurde zum einen ein historischer Blick auf die Bedeutung des Frauenwahlrechts in Bezug auf die Gesetzgebung, Rechtsprechung und gesellschaftliche Entwicklung der Frauengleichstellung geworfen. Gleichzeitig ging es aber auch um aktuelle Fragen zur Umsetzbarkeit von Frauenpolitik. Im Rahmen der Konferenz wurden zudem die Ergebnisse einer eigens dafür angefertigten Studie gewählt. Titel: „Wählen und Gestalten – Motivationen und Einstellungen Münchner Frauen zu politischer Mitwirkung und Wahlen“.

LORA München gibt in einer einstündigen Radiosendung einen Überblick über die 3. Münchner Frauenkonferenz. Sie hören Auszüge aus den Reden und Vorträgen der Veranstaltung.

(Länge: 51:55Min)