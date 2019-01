Nachhaltig gegen Menschenrechte? Menschenrechtsverletzungen sind im globalen Wirtschaftshandeln eher die Regel als die Ausnahme. Betroffene und Expert*innen informieren und diskutieren im Vorfeld der diesjährigen Siemens Hauptversammlung, welche menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten Unternehmen haben und welche tiefgreifenden Veränderungen notwendig sind, damit sie eingehalten werden. Die Verantstaltung des Münchner Öku-Büros findet ab 19.00 Uhr im Eine-Welt-Haus statt.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Die SS in der Bundesrepublik: Der Historiker Andreas Eichmüller vom NS-Dokumentationszentrum präsentiert sein Buch zu den Debatten über die SS bis in die 80er Jahre. Im NS-Dokumentationszentrum um 19.00 Uhr.

Das Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstr. 7 gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Schuldner-Beratung für Jugendliche bis 25 Jahre,

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Das Werkstattkino zeigt um 20.00 Uhr das Road Movie WHATEVER HAPPENS NEXT.