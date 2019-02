Veranstaltungshinweise für SA,02.02, SO, 03.02. und MO, 04.02.

SAMSTAG, 02.02.19

Die lange Nacht der jüdischen Musik – ein Überblick über die vielfältigen Ausprägungen der jüdischen Musik in verschiedenen Ländern und Kontinenten. Ab 18.30 Uhr im EJKA.

Die Band „Kensington Road“ schlägt gekonnt eine Brücke zwischen Indie und Alternative-Pop. Ab 20 Uhr im Milla.

Ouza Bazooka – erwartet Sie mit orientalisch angehauchtem, überwiegend staubtrockenem Middle-East-Psychedelic-Rock. Um 20 Uhr im Import Export.

Wer der Jazzsängerin Siril Malmedal Hauge und dem Gitarristen Jacob Young zuhört, ahnt sofort, wieso Duos als intimste Form des Musizieren gelten. Hören Sie das Duo um 21 Uhr im Jazzclub Unterfahrt.

Wolfger Pöhmann – der Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher liest aus seiner Liebeserklärung an ein großes deutsches Kulturgut, dem er kulturgeschichtlich, ästhetisch und geschmacklich auf die Pelle rückt. „Es geht um die Wurst“, um 20 Uhr im Meta Theater.

SONNTAG, 03.02.19

Pulse of Europe – Gemeinsam für ein vereinigtes und starkes Europa. Kundgebung plus Demo mit Informativem und Aufmunterndem zur europäischen Integration. Ab 14 Uhr ab Max-Joseph-Platz über Marienplatz, Viktualienmarkt, und Rosental zum Sendlingertor.

Jubiläum Repair-Café – Reparieren statt wegwerfen! Ab 14 Uhr zeigen und helfen Fachkundige dabei, kleinere Gerätschaften wieder funktionstüchtig zu machen. Werkzeug vorhanden, Ersatzteile bitte mitbringen. Und im Anschluss folgen noch Vorträge über die soziale und ökologische Bedeutung des Rapair-Café. Das Ganze hier feiert nämlich Geburtstag.

ArtSession: Horst Hermenau – Eröffnung der Ausstellung des Münchner Künstlers, der Malerei und Bildhauerei mit experimentellen Musik-Konzepten verbindet. Ab 20 Uhr im Jazzclub Unterfahrt.

Bernhof & the Fashion Bruises – der norwegische Ausnahmekünstler und Multi-Instrumentalist schafft es mit seiner begnadeten, facettenreichen Stimme in die Herzen der Soul-Liebhaber. Ab 20 Uhr im Muffatwerk Ampere zu hören.

Blockhead – electronic meets psychedelic-HipHop aus New York. Ab 20 Uhr im Milla.

MONTAG, 04.02.19

116 Cameras – das Shoah Foundation Institute in Los Angeles nimmt Überlebende des Holocaust multimedial auf und erstellt digitale Zeitzeugen. Diese sollen mit zukünftigen Generationen interagieren können. Im Rahmen des Projekts erzählt die Teilnehmerin und Auschwitz-Überlebende Eva Schloss, wie sich ihre Rolle als Zeitzeugin im Laufe der Zeit verändert hat. Ab 19 Uhr im NS-Dokumentationszentrum.

Édouard Louis – wer hat meinen Vater umgebracht? Eine deutsch-französische Lesung aus der überwältigenden Hommage an den eigenen Vater und dessen gescheitere Träume. Beginn ist 20 Uhr im Literaturhaus.

The Paper Kites – die Folk-Rocker aus Melbourne stellen ihr neues Album „on the corner where you live“ vor. Zu hören ab 20 Uhr im Muffatwerk Ampere

The Pearl Harts – ein bluesiges Indie-Rock Duo aus dem Königreich. Ab 20 Uhr im Feierwerk Sunny Red.

Der verlorene Sohn – ein Kinodrama. Es geht um einen Sohn eines Baptistenpredigers, der sich als schwul outet und an einem absurd-unmenschlichen Umerziehungsprogramm teilnehmen muss. Um 21.15 Uhr im Atelier.

