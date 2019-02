Hier das Wochenprogramm vom 04. – 08. Februar 2019

MONTAG, 04. Februar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea vom Ökubüro samt Onda-Info

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Schwerpunkte der Sendung: Blues, München und Folk aus Europa. Zu hören gibt`s Van Morrison, Josef Brustmann, Raul Refree, Fränder und viele mehr

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

04.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Es geht um jene vier Literaten, welche vor 100 Jahren die Revolution in Bayern maßgeblich bestimmt haben

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Es geht um jene vier Literaten, welche vor 100 Jahren die Revolution in Bayern maßgeblich bestimmt haben

15.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 05. Februar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Lora-Jazzmuseum. Alte Jazz-Standards in neuer Fassung, dazu noch nie im Radio Lora-Jazzmuseum gespielte Titel sowie einer der Väter des Rock’n Roll und gesungen wird auch

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea vom Ökubüro samt Onda-Info

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea vom Ökubüro samt Onda-Info

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Schwerpunkte der Sendung: Blues, München und Folk aus Europa. Zu hören gibt`s Van Morrison, Josef Brustmann, Raul Refree, Fränder und viele mehr

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 06. Februar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: „Können Kulturinstitutionen unpolitisch sein?“ In Vorträgen und Diskussionen anlässlich des 100jährigen Bestehens des Bauhauses in Berlin wird diese immer wieder aktuelle Frage neu gestellt, von verschiedenen Seiten beleuchtet und mit einem klaren NEIN beantwortet.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Totalausfall, ein Theaterstück über psychische Belastungen am Arbeitsplatz. In dieser Sendung wird das Thema ‚Burnout‘ über ein Theaterstück vorgestellt, das einen typischen Verlauf einer Burnout Erkrankung aufzeigt. Es kommen Originalszenen der Inszenierung des Werkraum-Karlsruhe e.V. mit Interviews des Regisseurs, der Schauspieler und des Publikums.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Hits der Fifties und Early Sixties

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Lora-Jazzmuseum. Alte Jazz-Standards in neuer Fassung, dazu noch nie im Radio Lora-Jazzmuseum gespielte Titel sowie einer der Väter des Rock’n Roll und gesungen wird auch

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das Lora-Jazzmuseum. Alte Jazz-Standards in neuer Fassung, dazu noch nie im Radio Lora-Jazzmuseum gespielte Titel sowie einer der Väter des Rock’n Roll und gesungen wird auch

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 07. Februar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Von Lora bis Sun Ra

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: „Können Kulturinstitutionen unpolitisch sein?“ In Vorträgen und Diskussionen anlässlich des 100jährigen Bestehens des Bauhauses in Berlin wird diese immer wieder aktuelle Frage neu gestellt, von verschiedenen Seiten beleuchtet und mit einem klaren NEIN beantwortet.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Totalausfall, ein Theaterstück über psychische Belastungen am Arbeitsplatz. In dieser Sendung wird das Thema ‚Burnout‘ über ein Theaterstück vorgestellt, das einen typischen Verlauf einer Burnout Erkrankung aufzeigt.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: „Können Kulturinstitutionen unpolitisch sein?“ In Vorträgen und Diskussionen anlässlich des 100jährigen Bestehens des Bauhauses in Berlin wird diese immer wieder aktuelle Frage neu gestellt, von verschiedenen Seiten beleuchtet und mit einem klaren NEIN beantwortet.

10.00 Uhr: Hits der Fifties und Early Sixties

11.00 Uhr: Hits der Fifties und Early Sixties

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Totalausfall, ein Theaterstück über psychische Belastungen am Arbeitsplatz. In dieser Sendung wird das Thema ‚Burnout‘ über ein Theaterstück vorgestellt, das einen typischen Verlauf einer Burnout Erkrankung aufzeigt.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiogast Dr. Sven Larat, Moderator Wolf Steinberger — Thema: Gibt es den freien Willen?

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 08. Februar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob