Mike’s Punkshine Radio macht all das, was ihr davon erwartet oder auch nicht. Und noch so einiges anderes.

Im Kern drehen sich (ausschließlich) Schallplatten verschiedenster Spielarten des Punk, von alt bis neu, von krachig bis derbe. Abgeglitten wird aber auch in diverse nahe und weniger nahe andere musikalische Gefilde.

Je nach Lust und Gelegenheit wird mal unterschiedlich viel zur Musik, der Welt an sich und Fahrstuhlinneneinrichtung von mir und manchmal auch sachkundigen Gästen erzählt.

Erreichen kann man mich per email über dejott.sunshine@gmail.com

*************

„Mike’s Punkshine“ läuft am 4. Montag in ungeraden Monaten von kurz nach 22 bis 24 Uhr.

Foto: privat