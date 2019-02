Die Gegensprechanlage am Mittwoch, den 6. Februar beschäftigt sich von 21 bis 22 Uhr mit dem Thema:

Möchten Sie mit einem Roboter unter einem Dach leben?

Rufen Sie an – Wir sind neugierig auf die Erfahrung und Meinung unserer Hörer! Mit der Nummer 089 – 48952305 landen Sie direkt im Studio 1, ab 21 Uhr.

Wir stecken mittendrin in einer ebenso verlockenden wie alarmierenden Entwicklung. Alles wird smart! Das Zuhause wird zum smarthome, in dem Alexa, Saugroboter, Pflegeroboter und fast alle Arbeit abnehmen und sogar Wünsche von den „Augen“ ablesen. Diese Sprachassistenten wissen auch täglich mehr über uns. Ein smarter Kühlschrank sorgt für die Einkaufsliste und Alexa, oder wie sie sonst heißen mag, bestellt die Ware. Sie registrieren alles – und geben dieses Wissen weiter. Datenschutz adé? Ist es das wert? Wie verhält man sich am besten? Welche Konsequenzen wird das für uns haben?

Das diskutieren unsere Gäste, Nicole Britz, IT-Frau von der Partei MUT und Petra Grimm, Professorin für digitale Ethik an der Hochschule in Stuttgart mit unseren Hörer*innen – wenn Sie anrufen!

Übrigens – bei uns hängt niemand in der Warteschleife! Wenn ein Freizeichen kommt, ist die Leitung für Sie ins Studio 1 frei!

Also dann …

Moderation: Renate Anraths