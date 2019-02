Gegensprechanlage bei Radio Lora – Mittwoch, 6. Feb., 21 – 22 Uhr

mit Renate Anraths, Nicole Britz und Prof. Petra Grimm.

Radio Lora: München UKW 92,4 oder Internet Livestream: lora924.de

Möchten Sie mit einem Roboter unter einem Dach leben?

Schreiben Sie mir ein paar Zeilen – bis Mittwoch 18 Uhr

(renateanraths [at]t-online.de) Ich lese dann ein paar Meinungen in der Sendung vor – natürlich anonym.

Oder Sie rufen an!

Mit der Nummer 089 – 489 52 305 landen Sie direkt im Studio 1, ab 21 Uhr.

Bei uns hängt niemand in der Warteschleife! Wenn ein Freizeichen kommt, ist die Leitung ins Studio 1 frei!

Wie stellen Sie sich dieses Leben vor?

Alles smart! Ist Ihr Zuhause auch schon ein smarthome? Alexa wurde an Weihnachten millionenfach verkauft – sie oder Siri, Saugroboter, Pflegeroboter … der smarte Kühlschrank sorgt für die Einkaufsliste und Alexa, oder wie sie sonst noch heißen mag, bestellt die Ware und beantwortet alle möglichen Fragen. Wie finden Sie Sprachassistenten, diese kleinen Klugscheißer? Sie beantworten fast alle Fragen, schlechte Zeiten für Rechthaber! Und – sie registrieren alles, wissen täglich mehr über ihre Mitbewohner und – geben dieses Wissen weiter. Datenschutz adé? Heißt das jetzt Freund hört mit? Vertrauen Sie dem Datenschutz? Warum juckt uns das nicht wirklich? Oder doch?

Roboter nehmen uns viele Arbeiten ab – und vielen auch die Arbeit weg! Früher oder später.

Was dann?

Darüber sprechen wir in der Sendung … ich bin neugierig, was Sie dazu sagen …

Herzliche Grüße

Renate Anraths