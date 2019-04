09.April um 19 Uhr auf UKW 92,4 Mhz



– Unser heutiger Gast ist Gabi Kuhnle aus Nürnberg , eine der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer organisiert in Unser VETO Bayern.

Auf Grundlage des Masterplans der bayerischen Asylhelferinnen und Helfer eine Arbeitsgruppe hat die Wahlprüfsteine zur Europawahl erstellt .

Im Telefongespräch wird uns Frau Kuhnle die wichtigsten Forderungen an die deutschen Kandidatinnen und Kandidaten für Europaparlament erläutern

– Wir berichten über die Ausstellung Stari most/Alte Brücke in Mostar , die im Rahmen der 13. Balkantage von 25. März bis 07.April im Gasteig zu sehen war.

– In einer Pressemitteilung begrüßen die Integrationsbeiräte die Verstetigung des Islamunterrichts in Bayern.

– Mit Rada Sarac und Sanja Bjelajac reden wir über die Balkanfilmtage im ältesten Münchner Kino Gabriel und über den beliebten und gut besuchten Balkanbazar in München. Die beiden Veranstaltungen wurde im Rahmen der 13. Balkantage stattgefunden.

– Die musikalische Umrahmung der Sendung sind Feat und Soul Songs des kroatischen Sängers Jacques Houdek von seinem Album Live in Sax in der Ausgabe des Kroatia rekords . Houdek trat beim großen Balkankonzert am 29.März in München auf.

Für die Redaktion “Portal Migration” Sadija