Veranstaltungstipps für Freitag, den 12.April:

Allach in den Tagen der Räterepublick…einen Vortrag des Historikers Walter Demmel über die lokalgeschichtliche Studie zum April 1919 können sie sich um 16 Uhr im Pfarramt anhören.#########################################################################Auch im DGB-Haus geht es um 18 Uhr um das Thema Räterepublick. Hier berichtet Dr.Rudolf Sturmberger über die Regierung Hoffmann und die Propaganda der SPD.

Im Werkstattkino sehen sie um 18:30 Uhr den Film -Der Funktionär- über Klaus Gysi, einen der führenden Kulturpolitiker der DDR.

Im Großen Konzertsaal der Hochschule Musik hören sie um 19 Uhr Mozarts Violinekonzerte 1-5 mit verschiedenen Solisten und dem Hochschulsynphonieorcherster München. Dirigiert werden die Stücke von Studenten der Dirigierklassen.

Im deutschen Jagd-und Fischermuseum hören sie um 19 Uhr Vortrag und Diskussion mit dem Wildnisreferenten der zoologischen Gesellschaft Frankfurt, Manuel Schweiger zu dem Thema : Wie viel Wildnis braucht Deutschland?

Staat Ohne Gott? Zu diesem Thema hören Sie um 19:30 Uhr in der Seidlvilla Vortrag, Buchvorstellung und Diskussion mit Kurt Stützer vom Bund für Geistesfreiheit. Thematisiert werden das Bayerische Feiertagsgesetz und das Bundesverfassungsurteil vom 27.Oktober 2016.

Die Geschichte der dramatischen Chronik einer bayerischen Familie -Zwei Herren im Anzug- von Josef Bierbichler können sie um 20 Uhr im Kunstforum Arabellapark sehen.

30 Jahre Zenit-Operation Goldene Nase: Das Beste aus 30 Jahren Programm von Nessi Tausendschön sehen sie um 20 Uhr in der Lach und Schieß.

Im Bürgerhaus Unterföhring sehen Sie um 20 Uhr die Aufführung zum Buch Auerhaus von Kathi Loch. In den 1980er Jahren gründen 6 Schulfreunde zur Rettung eines Selbstmordgefährdeten eine WG.

Indieelectro zu Gast im Milla: Ab 20 Uhr erobert MC Fitti die Bühne.

Ab 21 Uhr startet das Punkrockkonzert der Guitar Gangsters aus England im Unter Deck.