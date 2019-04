Hier das Wochenprogramm vom 15. – 19. April 2019

MONTAG, 15. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Wohlstands-Nihilismus und die Chancen seiner demokratischen Überwindung mit Dr. Xaver Brenner.

20.00 Uhr: LORA international mit mit Heinz Schulze. Zu Gast AktivistInnen von den Freitags-Schüler-Demos

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur. Wir lesen und besprechen das Buch „Die Neuen Deutschen“ von Herfried und Marina Münkler.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Horst Oberbeil stellt seinen Episodenroman „Ein abschiedsreiches Leben“ vor

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur. Wir lesen und besprechen das Buch „Die Neuen Deutschen" von Herfried und Marina Münkler.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Horst Oberbeil stellt seinen Episodenroman „Ein abschiedsreiches Leben" vor

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 16. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in. Thema: Mehr Swingin’ London im Brexit-Soundtrack des Radio Lora Jazzmuseums. Mit der geadelten Cleo Lane, “Dame” also und der “Cool Cat” Georgie Fame

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Thema: WELTTAG DES BUCHES: Frauen der spanischen Literatur – 80 Jahre nach dem Spanischen Bürgerkrieg.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Wohlstands-Nihilismus und die Chancen seiner demokratischen Überwindung mit Dr. Xaver Brenner.

05.00 Uhr: LORA international mit mit Heinz Schulze. Zu Gast AktivistInnen von den Freitags-Schüler-Demos

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Wohlstands-Nihilismus und die Chancen seiner demokratischen Überwindung mit Dr. Xaver Brenner.

14.00 Uhr: LORA international mit mit Heinz Schulze. Zu Gast AktivistInnen von den Freitags-Schüler-Demos

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 17. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Radio Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diesmal mit Sepp Dürr. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

01.00 Uhr: Swing in. Thema: Mehr Swingin' London im Brexit-Soundtrack des Radio Lora Jazzmuseums. Mit der geadelten Cleo Lane, "Dame" also und der "Cool Cat" Georgie Fame

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: WELTTAG DES BUCHES: Frauen der spanischen Literatur – 80 Jahre nach dem Spanischen Bürgerkrieg.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in. Thema: Mehr Swingin' London im Brexit-Soundtrack des Radio Lora Jazzmuseums. Mit der geadelten Cleo Lane, "Dame" also und der "Cool Cat" Georgie Fame

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: WELTTAG DES BUCHES: Frauen der spanischen Literatur – 80 Jahre nach dem Spanischen Bürgerkrieg.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 18. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – KOFRA-Frauen. Thema: Stop Sexkauf-Fachtagung: „Aussteigerinnen als Aktivistinnen für die Freierbestrafung“ vom 30.3.19. Die Initiative Stop Sexkauf! sieht die Aussteigerinnen als die entscheidenden Agentinnen gegen die Prostitution, wenn sie sich entscheiden haben, selber in der Öffentlichkeit von ihren Erfahrungen berichten. Hören Sie in der Sendung einige Aussteigerinnen und ihre Erlebnisse.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: America Latina

01.00 Uhr: Radio Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Radio Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 19. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: die Ausstellung über das Unternehmen „Neue Heimat“, welches wie kein anderes die Geschichte des sozialen Wohnbaus in der Bundesrepublik mitgeprägt hat und dann skandalreich gescheitert ist.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – KOFRA-Frauen. Thema: Stop Sexkauf-Fachtagung: „Aussteigerinnen als Aktivistinnen für die Freierbestrafung" vom 30.3.19. Hören Sie in der Sendung einige Aussteigerinnen und ihre Erlebnisse.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – KOFRA-Frauen. Thema: Stop Sexkauf-Fachtagung: „Aussteigerinnen als Aktivistinnen für die Freierbestrafung" vom 30.3.19. Hören Sie in der Sendung einige Aussteigerinnen und ihre Erlebnisse.

10.00 Uhr: America Latina

11.00 Uhr: America Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: die Ausstellung über das Unternehmen „Neue Heimat", welches wie kein anderes die Geschichte des sozialen Wohnbaus in der Bundesrepublik mitgeprägt hat und dann skandalreich gescheitert ist.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more