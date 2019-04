Veranstaltungstipps für München: Karfreitag

Veranstaltungstipps für Freitag:

Im Werkstattkino wird um 16:30 Uhr durch den Bund für Geistesfreiheit München der Preis für den besten Film verliehen. Im Anschluss findet der Ball der Filmemacher statt.

Ebenfalls im Werkstattkino sehen sie um 16:30 Uhr -Unbedingter Gehorsam-. Der Film zeigt die dramatische Geschichte eines Jungen in den Fängen eines lüsternden Pfarrers.

Eine Heidenspaßparty findet ab 17 Uhr im BLITZ CLUB statt. Der Bund für Geistesfreiheit lädt ein zum feiern der religionsfreien Weltanschauung, zur Preisverleihung des Kustpreises – Der freche Mario- , sowie zur Profi-Showtanz, einem Tanzworkshop mit Liveband und ab 24 Uhr Party mit 3 DJs.

In der Christuskirche hören sie ab 19 Uhr den Chor der Christuskirche, das Seraphin-Ensemble und eine Gruppe Solisten zum Thema – Bach in der Karwoche 2019-.

Im Literaturbüro hören sie um 19:30 Uhr eine Lesung von Sven Heuchert aus seinem neuen Buch -Könige von Nichts- , sowie noch unveröffentlichte Texte des Autors.

Im Ruby Lilly präsentiert der Sänger und Songwriter Downpilot aus Seattle um 20 Uhr mit einer Solo-Performence sein neues Album -This is the sound-.

Im Frauenhofer Theater sehen sie um 20:30 Uhr -Veganissimo- eine vollwärtige Solo-Koch-Show von Andre Hartmann.