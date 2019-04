Veranstaltungstipps Osterwochenende Samstag bis Montag

Veranstaltungstipps SA, 20.04.2019

Ostermarsch München – traditionelle Demo des Münchner Friedensbündnisses unter dem Motto: Abrüsten statt Aufrüsten! Keine neuen Mittelstrecken-Raketen in Europa! Um 10 Uhr geht‘s mit einem Ökumenischem Gottesdienst in der St. Markus Kirche los, ab 11:30 Uhr startet dann der Demozug vom Marienplatz.

Sehen Sie um 18:30 Uhr im Filmuseum „Exodus“. Ein Film der über die Abenteur-Episoden aus dem Freiheitskampf jüdischer Flüchtlinge auf Zypern und in Palästina erzählt.

Im Zehner sehen Sie ab 20 Uhr Masud mit seiner Stand-Up-Comedy Show „Fame“.

Poetry Slam mit diversen Slampoeten und offener List gibt es im Stragula zu sehen. Los geht‘s um 20 Uhr.

Ebenfalls um 20 Uhr erwartet Sie Muhabbet im Technikum. Der deutsch-türkische Sänger verknüpft orientalischen Pop mit R‘n‘B.

SO, 21.04.2019

Hans-Christian Müller liest um 19 Uhr im P.Bar – Provisorium aus „Sonne für alle. Geschichten ganz wia im richtigen Leben“. Ein Lesespektakel zum Buch des Regisseurs und Musiker, der mit Witz und Charme über Film, Musik, Theater und das Leben erzählt.

Ein Musikkabarett erwartet Sie um 19.30 Uhr im Lach&Schiess – sehen Sie Faltsch Wagoni mit „Auf in den Kampf“.

Im Gasteig Black Box heißt es ebenfalls um 19:30 Uhr „IsarFLUX 2019“ – mit dabei sind unter anderen „Umme Block“, „Ark Noir“, „Die Wilde Jagd“ und „Komfortrauschen“

Und im Kafe Kult gibt es „Static Means“ mit Postpunk zu hören. Los geht‘s um 20 Uhr.

„Certain Woman: Here to be Heard – The Story of the Slits“ können Sie ab 20:30 Uhr im Werkstattkino sehen. Ein Dokumentarfilm über die Mütter des Punk-Reggae – die erste komplett aus Frauen bestehende Band dieser Art.

MO, 22.04.2019

Der Schatz im Silbersee – den Originalfilm mit Live-Orchester können Sie sowohl um 15 Uhr, als auch um 19 Uhr im Philharmonie sehen. Karl-May-Western mit Old Shatterhand und Winnetou. Dazu spielen die Münchner Symphoniker live die Filmmusik von Martin Böttcher.

Montagsgalerie: Siri Berlin mit „Inklings 2019“ – Mit Ink-Brushpen und Aquarellfarben auf Aquarellpapier kombiniert die Künstlerin OnlineDrawing, blindes Zeichnen und den spielerischem Umgang mit Linien und Farben.

Los geht‘s um 18 Uhr im P.Bar-Provisorium.

Im Alte Utting erwartet SieTracey Bruen. Eine irische Songwriter mit Stücken zwischen Indie-Folk, Pop und Blues.

Ebenfalls um 20 Uhr hören Sie im Muffatwerk Ampere Nilüfer Yanya. Eine 22-jährige Londonerin mit Wurzeln in der Türkei, Irland und Barbados.

Sie zählt weltweit zu den vielversprechendsten Songwriterinnen und Gitarristinnen für 2019.

Und um 21 Uhr erwartet Sie im Technikum „Pascow“ – die Band stellt ihr neues Album „Jade“ vor.