„Lieder voller Liebe“

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de am besten mir cc an uns gery.tary@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary

http://lora924.de/?page_id=41695

Vorschau:

Nächste Wunschbox im Mai

am Mittwoch, 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox mit Gery + Tary

Schickt uns dazu eure Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

mailto:gtwunschbox@gmx.com

Wir spielen euren Wunsch natürlich auch, wenn es keine Geschichte dazu gibt.

Wiederholt wird die Wunschbox am Tag darauf um 10:00 Uhr über DAB+ und im Internet Livestream

und am Wochenende danach am Samstag um 18:00 Uhr im Internet Livestream