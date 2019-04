Hier das Wochenprogramm vom 29. April – 03. Mai 2019

MONTAG, 29. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Diesmal: Lieder mit Liebe im Titel (Teil 2). Mit dabei sind Howard Jones, Stone Temple Pilotes, Sweet u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie diesmal Ausschnitte aus den Reden beim Ostermarsch 2019

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum spezial. Thema: Bericht der Hilfsorganisation Hand in Hand aus Uganda

20.00 Uhr: LORA international – HIV-Inforadio: Heute sprechen wir über Geld, die 8. Münchner Aids-und Hepatitis-Werkstatt und die Demo zum IDAHOBIT am 17.5., dazu News und Termine.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl u.a. mit Liedern zum Thema Rassismus, Diskriminierung, Flucht, aber auch Aktuelles aus dem Mittelmeerraum

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 30. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: „Abschiebehaft und AnkER-Zentren – wie Geflüchtete unter der Repression leiden“. Die Abschiebehaft wurde vor 100 Jahren eingeführt, wir nutzen das traurige Jubiläum dazu, Informationen zu vermitteln. In der Sendung gibt es dazu ausführliche Gespräche mit Bruder Dieter Müller vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst und mit Loulou Kinski von der Fachstelle Asylrecht beim Münchner Flüchtlingsrat. Im zweiten Teil der Sendung geht es um die so genannten AnkER-Zentren. Wir dokumentieren dazu Aussagen von Flüchtlingen, die in AnkER-Zentren untergebracht sind und sprechen mit Rebecca Kilian-Mason, der Geschäftsführerin des Münchner Flüchtlingsrates.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – u.a. zum Thema Sterbehilfe. Außerdem zu Gast: Daniel Sponsel, Leiter des Dokfilmfestivals, das am 8. Mai startet

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: 2019 hat UNO zum Jahr der indigenen Sprachen auserkoren. Ist das Jahr der Indigenen Sprachen das Jahr der Ainu Sprache in Russland und Japan? – In Russland sind die Ainu als indigenes Volk immer noch nicht anerkannt. In Japan erklärte die Regierung 2008 die Ainu zu einem indigenen Volk.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country

23.00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl u.a. mit Liedern zum Thema Rassismus, Diskriminierung, Flucht, aber auch Aktuelles aus dem Mittelmeerraum

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum spezial. Thema: Bericht der Hilfsorganisation Hand in Hand aus Uganda

14.00 Uhr: LORA international – HIV-Inforadio. Themen: Geld, die 8. Münchner Aids-und Hepatitis-Werkstatt und die Demo zum IDAHOBIT am 17.5., dazu News und Termine.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 01. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Eine Sendung über das Wendland heute mit den Themen: das Zwischenlager Gorleben und kein Ende bei der Suche nach einem endgültigen stark strahelnden Endlager, weitere Initiativen der Zivilgesellschaft: Frauen für Frauen e.V., das ZukunftsZentrum und die Freie Bühne Wendland mit ihrer aktuellen Inszenierung „Die Odyssee ein drei Personen Stück“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München (Wdh. vom 03.04.)

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: die Geschichte des 1. Mai. Wir hören Geschichte, Geschichten und die Historie des 1. Mais, denn hier es gibt die verschiedensten Interpretationen: Der 1. Mai ist seit 1933 in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag und wird als ‚Tag der Arbeit‘ bezeichnet. Doch schon weit vor den Arbeiterbewegungen, deren Ursprung 1886 in von Gewerkschaften organisierten Streiks in Chicago lag, wurden am 1. Mai schon immer Feiern veranstaltet. 21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

08.00 Uhr: Politische Lieder

10.00 Uhr: New Country

11.00 Uhr: Lärmministerium

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 02. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von LORA bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit den deutschen Filmen „Atlas“, „Das Ende der Wahrheit“ und „Nur eine Frau“. Außerdem „Streik“ aus Frankreich, „Tea With the Dames“ und „Edie“ aus Großbritannien.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Themensendung

08.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 03. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monats-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Die Sendung steht ganz im Zeichen des Weinbaus.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von LORA bis Sun RA

08.00 Uhr: Von LORA bis Sun RA

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Die Sendung steht ganz im Zeichen des Weinbaus.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – A.M.O.G. – A Matter of Groove