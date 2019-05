Am Mittwoch ist Tag der Arbeit, nicht nur einfach ein geschenkter Feiertag. Ein Besuch auf dem Marienplatz, wo ab 12 Uhr der DGB mit seinem Familienprogramm „laut.stark“ startet, wäre deshalb durchaus empfehlenswert, und man könnte auch die fleißigen LorianerInnen am Lora-Stand in der Kaufinger Straße begrüßen! Und wer bei der Demo dabei sein will, die startet um 10 vor dem Münchenr Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64.

Schnäppchenjäger werden von 10 – 15 Uhr beim Hofflohmarkt in der Messestadt Riem und Kunstkenner bei der „Artmuc“, der Messe für zeitgenössische Kunst, von 12 – 19 Uhr auf der Praterinsel 3 / 4 erwartet.

Einen „kritischen Spaziergang“ in und um Johanneskirchen gibt es ab 14 Uhr. Treff: S-Bahnhof Johanneskirchen.

Für kleinere Kinder kommen um 15 Uhr aufs Maifest am Laimer Anger in der Agnes-Bernauer-Str.95 der „Kasperl und der verzauberte Stein“.

„Gans spannend“ nennt sich die naturpädagogische Wasservogelführung, an der Kids zwischen 6 und 15 kostenlos teilnehmen können.Treffpunkt ist die Freitreppe am Nymphenburger Schloss.

Der Rio Filmpalast zeigt um 15:30 und um 20:30 den preisgekrönten Film „Van Gogh: An der Schwelle zur Ewigkeit“, und im Rahmen des Festivals „Radikal jung“ spielt das Hamburger Thalia-Theater um 20 Uhr als Gast im Volkstheater das Stück „3. Republik“.