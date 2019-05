Hier das Wochenprogramm vom 06. – 10. Mai 2019

MONTAG, 06. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Themen: Die NATO feierte im April den 70. Jahrestag ihres Bestehens. Wir beschäftigen uns aus diesem Anlass mit der immer schärfer werdenden Konfrontation zwischen der NATO und Russland und ihren möglichen Folgen. Hören Sie Ausschnitte aus einer Veranstaltung mit Regina Hagen, der verantwortlichen Redakteurin der Zeitschrift „Wissenschaft und Frieden“. Und: Ostermarsch-Kundgebung in München. Wir dokumentieren Auszüge aus der Rede von Tobias Pflüger, Bundestagsabgeordneter der Linken.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – A Matter of Groove

04.00 Uhr: Time for Jazz – A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Weinbaus

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Weinbaus

15.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 07. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In: Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert in einer Sonderschau wie München swingt. Bekannte und neu erworbene Exponate aus der Museums-Sammlung Heimatklänge geben Einblick ins Jazzleben der Isarmetropole.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – zum Thema Europa vor den Wahlen

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

05.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Themen: Die NATO feierte im April den 70. Jahrestag ihres Bestehens. Wir beschäftigen uns aus diesem Anlass mit der immer schärfer werdenden Konfrontation zwischen der NATO und Russland und ihren möglichen Folgen.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

14.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Themen: Die NATO feierte im April den 70. Jahrestag ihres Bestehens. Wir beschäftigen uns aus diesem Anlass mit der immer schärfer werdenden Konfrontation zwischen der NATO und Russland und ihren möglichen Folgen.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 08. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik. Diesmal: Musik des vor 10 Jahren verstorbenen Komponisten Harry Nitz, ehemals free Jazzer, der sich nach einer schöpferischen Pause graphischen Kompositionen zuwandte

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Zur Europa Wahl u.a. mit Maria Noichl: „Europa ist eine Frau“

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio. Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Swing In: Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert in einer Sonderschau wie München swingt. Bekannte und neu erworbene Exponate aus der Museums-Sammlung Heimatklänge geben Einblick ins Jazzleben der Isarmetropole.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

03.00 Uhr: LORA-Magazin – u.a. zum Tag gegen Lärm am 24. April und zum Thema Sterbehilfe

04.00 Uhr: Fremde Heimat – zum Thema Europa vor den Wahlen

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – u.a. zum Tag gegen Lärm am 24. April und zum Thema Sterbehilfe

08.00 Uhr: Swing In: Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert in einer Sonderschau wie München swingt. Bekannte und neu erworbene Exponate aus der Museums-Sammlung Heimatklänge geben Einblick ins Jazzleben der Isarmetropole.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – u.a. zum Tag gegen Lärm am 24. April und zum Thema Sterbehilfe

13.00 Uhr:Fremde Heimat – zum Thema Europa vor den Wahlen

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 09. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele. Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann.

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik. Diesmal: Musik des vor 10 Jahren verstorbenen Komponisten Harry Nitz, ehemals free Jazzer, der sich nach einer schöpferischen Pause graphischen Kompositionen zuwandte

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Zur Europa Wahl u.a. mit Maria Noichl: „Europa ist eine Frau“

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio. Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik. Diesmal: Musik des vor 10 Jahren verstorbenen Komponisten Harry Nitz, ehemals free Jazzer, der sich nach einer schöpferischen Pause graphischen Kompositionen zuwandte

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Zur Europa Wahl u.a. mit Maria Noichl: „Europa ist eine Frau“

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio. Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 10. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele. Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

10.00 Uhr: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr:„Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele. Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett mit Erich

22.00 – 24.00 Uhr:Time for Jazz – Swing In mit Bob