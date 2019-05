LORA München – nicht nur in München – Wir bewerben uns für eine DAB+ Frequenz im Voralpenland

Radio LORA will künftig über DAB+ das gesamte Alpenvorland erreichen. Doch noch ist es nicht soweit. Unsere Bewerbung bei der Bayerischen Landesanstalt für Neue Medien braucht dringend Ihre Unterstützung. Es entscheidet der Medienrat. Schreiben Sie an einen oder besser mehrere Medienräte, an eine oder besser mehrere Medienrätinnen, die Ihre Interessen vertreten und bitten Sie um seine / ihre Stimme für LORA.

Hier finden Sie die Mitglieder (Link: https://www.blm.de/ueber_uns/organisation__organe/medienrat/medienrat-mitglieder.cfm).

Und hier die Adresse: c/o BLM, Postfach 83 01 51, 81701 München

LORA München sendet seit über 25 Jahren auf der UKW 92,4 im Großraum München, als eines von zwei freien Radios in Bayern.

In einer neuen Ausschreibung wollen wir eine neue DAB+ Frequenz im Voralpenland (Stadt und Landkreis Rosenheim, Landkreis Miesbach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) zugeteilt bekommen. Mit eurer Hilfe und der Unterstützung des Hörfunkausschusses erweitern wir uns mit unserem ehrenamtlich produzierten Wort- und Musikradio in das Voralpenland.

In der Region sollen neue emanzipatorische zivilgesellschaftliche Redaktionen aufgebaut werden, die sich mit den Themen der Region beschäftigen. Beim Aufbau der neuen Redaktionen arbeiten wir mit bestehenden Vereinen und Jugend- und Kultur-Zentren zusammen. Die Redaktionen, die im Voralpenland ansässig sein sollen, werden unter anderem folgende Schwerpunkte haben: Presseschau und Nachrichten im Voralpenland; lokale Kultur und Literatur mit Vorstellung der Künstler_innen; Naturschutz und Landwirtschaft; Junges Leben und Perspektiven auf dem Land; Infrastruktur und Verkehr; Bildung; Musik von lokalen Künstlern; Arbeit und Leben im Voralpenland; (lokale) Geschichte und Zeitzeugeninterviews; lokale Gesellschaftpolitik. Die so neu entstehenden, regionalen Redaktionen werden dann in die bestehenden thematischen Sendetage bei LORA eingegliedert.