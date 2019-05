Olivenöl aus Griechenland für einen guten Zweck

Das Sozialforum München und das Evangelische Migrationszentrum im Griechischen Haus bringen in Zusammenarbeit mit der deutschen Genossenschaft „SolidariTrade“ (Berlin) – und der Kooperative „Messinis Gea“ aus Kalamata (GR) kostbares Olivenöl wieder nach München.

Wir bieten 5-Liter Kanister zum Preis von 50 € und 1-Liter-Flaschen zum Preis von 12 € an, je 1 € pro Liter geht an die Flüchtlingshilfe auf Lesbos.

Am Samstag, den 18. Mai von 13:00 bis 20:00 Uhr wird wieder kostbares griechisches Olivenöl im Griechischen Haus / Evangelischen Migrationszentrum verkauft. Warum sich das Öl nicht nur wegen dem Geschmack lohnt haben wir heute im aktuellen Magazin von Pavlos Delkos vom Sozialforum München erfahren….