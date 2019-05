Hier das Wochenprogramm vom 20. – 24. Mai 2019

MONTAG, 20. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell. Thema: Wendezeit der Demokratie – Eigentum und Eigensinn gegen die Habgier und Kollektivierung. Aus Anlass der Debatte um die Thesen des Juso-Vorsitzenden Kühnert.

20.00 Uhr: LORA international. Diesmal: Gespräche mit drei Vertreterinnen von Terres des Femmes

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Studiogäste: Louva Marguerite, eine Chanson-Folk-Band aus München.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Themensendung: Ret Marut / B. Traven

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung: Ret Marut / B. Traven

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen unter anderem einen neuen kulinarischen Reiseführer durch Bayern vor.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Die Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Ret Marut / B. Traven

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen unter anderem einen neuen kulinarischen Reiseführer durch Bayern vor.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Die Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 21. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In präsentiert in einer Sonderschau wie München swingt. Ausserdem eine Erinnerung an den Jazzmusiker Andre Previn.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Thema: SPANIEN ZWISCHEN WAHLENRAUSCH UND SCHWACHE DEMOKRATIE (Teil 1) – Mit mythischen Protestlieder.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: „Istanbul-Konvention“: Häusliche Gewalt gegen Frauen und Aufenthaltserlaubnis

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Diesmal: Das Lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreyeckland zum Thema „Kulturrevolution“

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr:Rock n Roll

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell. Thema: Wendezeit der Demokratie – Eigentum und Eigensinn gegen die Habgier und Kollektivierung. Aus Anlass der Debatte um die Thesen des Juso-Vorsitzenden Kühnert.

05.00 Uhr: LORA international. Diesmal: Gespräche mit drei Vertreterinnen von Terres des Femmes

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Playlist Austria

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus.

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Studiogäste: Louva Marguerite, eine Chanson-Folk-Band aus München.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell. Thema: Wendezeit der Demokratie – Eigentum und Eigensinn gegen die Habgier und Kollektivierung. Aus Anlass der Debatte um die Thesen des Juso-Vorsitzenden Kühnert.

14.00 Uhr: LORA international. Diesmal: Gespräche mit drei Vertreterinnen von Terres des Femmes

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 22. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit …..und ohne Worte

17.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper – und einem Telefoninterview mit Daniel Fuhrhop aus Oldenburg, dem Autor der Streitschrift „verbietet das Bauen“.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar diesmal mit einem Venezuela Spezial. Studiogäste: Wolfgang Blaschka (MÜNCHNER BÜNDNIS GEGEN KRIEG UND RASSISMUS), Michael Vilsmeier (MÜNCHNER BÜNDNIS GEGEN KRIEG UND RASSISMUS, DIE LINKE), Teresa Venba (Venezuela en Baviera e. V.). Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Swing In präsentiert in einer Sonderschau wie München swingt. Ausserdem eine Erinnerung an den Jazzmusiker Andre Previn.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: SPANIEN ZWISCHEN WAHLENRAUSCH UND SCHWACHE DEMOKRATIE (Teil 1) – Mit mythischen Protestlieder.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: „Istanbul-Konvention“: Häusliche Gewalt gegen Frauen und Aufenthaltserlaubnis

05.00 Uhr: Freie Radios. Diesmal: Das Lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreyeckland zum Thema „Kulturrevolution“

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In präsentiert in einer Sonderschau wie München swingt. Ausserdem eine Erinnerung an den Jazzmusiker Andre Previn.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: SPANIEN ZWISCHEN WAHLENRAUSCH UND SCHWACHE DEMOKRATIE (Teil 1) – Mit mythischen Protestlieder.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock n Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: „Istanbul-Konvention“: Häusliche Gewalt gegen Frauen und Aufenthaltserlaubnis

14.00 Uhr: Freie Radios. Diesmal: Das Lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreyeckland zum Thema „Kulturrevolution“

15.00 Uhr:Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 23. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder: Lieder über politische Frauen: Politikerinnen, Partisaninnen, Kämpferinnen, Revolutionärinnen und Geliebte von Diktatoren.

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Die Erfolgsgeschichte des Rauchverbots – Vorbild für andere Suchtmittel?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit …..und ohne Worte

02.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper – und einem Telefoninterview mit Daniel Fuhrhop aus Oldenburg, dem Autor der Streitschrift „verbietet das Bauen“.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar diesmal mit einem Venezuela Spezial. Studiogäste: Wolfgang Blaschka (MÜNCHNER BÜNDNIS GEGEN KRIEG UND RASSISMUS), Michael Vilsmeier (MÜNCHNER BÜNDNIS GEGEN KRIEG UND RASSISMUS, DIE LINKE), Teresa Venba (Venezuela en Baviera e. V.).

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit …..und ohne Worte

09.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper – und einem Telefoninterview mit Daniel Fuhrhop aus Oldenburg, dem Autor der Streitschrift „verbietet das Bauen“.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar diesmal mit einem Venezuela Spezial. Studiogäste: Wolfgang Blaschka (MÜNCHNER BÜNDNIS GEGEN KRIEG UND RASSISMUS), Michael Vilsmeier (MÜNCHNER BÜNDNIS GEGEN KRIEG UND RASSISMUS, DIE LINKE), Teresa Venba (Venezuela en Baviera e. V.).

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 24. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst. Thema: 70 Jahre Grundgesetz – Ein Fest für Kabarettisten! Moderation: Renate Anraths

17.00 Uhr: Themensendung: Alternative bayrische Kultur – Alexeij Sagerers proT und der Verein „Das andere Bayern“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder: Lieder über politische Frauen: Politikerinnen, Partisaninnen, Kämpferinnen, Revolutionärinnen und Geliebte von Diktatoren.

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Die Erfolgsgeschichte des Rauchverbots – Vorbild für andere Suchtmittel?

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

06.00 Uhr: Sluttalk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder: Lieder über politische Frauen: Politikerinnen, Partisaninnen, Kämpferinnen, Revolutionärinnen und Geliebte von Diktatoren.

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Die Erfolgsgeschichte des Rauchverbots – Vorbild für andere Suchtmittel?

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

15.00 Uhr: Sluttalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde