Hier das Wochenprogramm vom 27. -31. Mai 2019

MONTAG, 27. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Lieder mit Instrumenten im Titel (Teil 1)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Moderation Felix, Thema: Ausschnitte aus der Diskussion nach dem palästinensischen Film „BROKEN“ . Der Film konnte erst nach einer gerichtlichen Entscheidung zugunsten einer Vorführung – allerdings mit Auflagen – gezeigt werden. Der Film des palästinensischen Filmemachers befasst sich ausschliesslich mit dem gesetzlichen Aspekt der Mauer, die illegal auf den illegal besetzten palästinenschen Gebieten gebaut wurde

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin. Dieses Mal: 1984 – Erich live

20.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Thema: Big Data, Plattform-Ökonomie, Digitaliserung und Gemeinwohl-Ökonomie. Außerdem: Bericht vom Best Economy Forum in Bozen.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Mike’s Punkshine

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst: 70 Jahre Grundgesetz – Ein Fest für Kabarettisten! Moderation: Renate Anraths

06.00 Uhr: Themensendung: Alternative bayrische Kultur: Alexeij Sagerers proT und der Verein „Das andere Bayern“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst: 70 Jahre Grundgesetz – Ein Fest für Kabarettisten! Moderation: Renate Anraths

09.00 Uhr: Themensendung: Alternative bayrische Kultur: Alexeij Sagerers proT und der Verein „Das andere Bayern“

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Alternative bayrische Kultur: Alexeij Sagerers proT und der Verein „Das andere Bayern“

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 28. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more mit Dieter Sz

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: „Musik im politischen Kontext“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Lieder mit Instrumenten im Titel (Teil 1)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

05.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Thema: Big Data, Plattform-Ökonomie, Digitaliserung und Gemeinwohl-Ökonomie. Außerdem: Bericht vom Best Economy Forum in Bozen.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Lieder mit Instrumenten im Titel (Teil 1)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

10.00 Uhr: Mike’s Punkshine

11.00 Uhr: Mike’s Punkshine

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

14.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Thema: Big Data, Plattform-Ökonomie, Digitaliserung und Gemeinwohl-Ökonomie. Außerdem: Bericht vom Best Economy Forum in Bozen.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 29. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Lieder mit Instrumenten im Titel (Teil 2) Mit dabei sind Status Quo, Miles Kane, Genesis u.v.m. Fortsetzung vom Montag, 27.05.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Auslandspädagogik: Interview mit einer Filmemacherin, die ein Projekt in Rumänien begleitet hat, Gespräch mit einem Pädagogen, der mit einem Jugendlichen von Marokko bis nach Regensburg geradelt ist; Report über die Initiative „Frühlingserwachen“ und eine Kolumne von Xaver Stich.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary (Gerd und Tanja Geißler). Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: „Musik im politischen Kontext“

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: „Musik im politischen Kontext“

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 30. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Filmmusik: Musik aus Filmen mit antifaschistischem Sujet.

17.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

21.00 Uhr: Die Wellenreiterin mit Claudia. Themen: Adoption – aus der Sicht der abgebenden Mutter, der neuen Mutter und des Kindes.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks.

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Lieder mit Instrumenten im Titel (Teil 2)

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Lieder mit Instrumenten im Titel (Teil 2)

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary (Gerd und Tanja Geißler). Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary (Gerd und Tanja Geißler).

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 31. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Moderation: Thilo Thema: Natur als Kunst und als heimatstiftendes Element

20.00 Uhr: Literaturverhör – Das Graphophon mit Claudia. Thema: Hans Dominik/ Eine Reise im Jahr 1970 (veröffentlicht 1909)

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Filmmusik: Musik aus Filmen mit antifaschistischem Sujet.

02.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

05.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

06.00 Uhr: Die Wellenreiterin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Filmmusik: Musik aus Filmen mit antifaschistischem Sujet.

09.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

14.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

15.00 Uhr: Die Wellenreiterin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Natur als Kunst und als heimatstiftendes Element

20.00 Uhr: Literaturverhör – Das Graphophon

21.00 Uhr: Sondersendung

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik