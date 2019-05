Zunächst der Samstag:

Unter dem Motto »Rettet den INF-Vertrag« findet ein deutschlandweiter Aktionstag statt. In München beginnt der um 10.00 Uhr mit einem Infostand am US-Generalkonsulat. Ab 11.00 Uhr gibt es dann eine Menschenkette vom Russischen Konsulat an der Maria-Theresia-Str. bis hin zum US-Konsulat an der Königinstraße. Veranstalter sind die Deutsche Friedensgesellschaft, das Münchner Friedensbündnis und die ärztliche Friedensorganisation IPPNW.

„Von Hegel zu Marx: Kritik der bürgerlichen Gesellschaft … und die Dominanz der Ökonomie“, so heißt der Vortrag von Dr. Wolfgang Thorwart aus der Reihe „Mensch, Gesellschaft und Staat“, die um 18.00 Uhr im Gasteig beginnt.

Kommen wir zum Sonntag, 2. Juni

Am Sonntag findet in München die zweite Kidical Mass statt. Vom Odeonsplatz startend fahren Kinder und Erwachsene sicher und im Verband geschützt durch München. Die Tour beginnt um 15 Uhr am Odeonsplatz, ist sieben Kilometer lang und endet am Bavariapark.

„Der Report der Magd“ – Der Vortrag von Philipp Imhof beschäftigt sich mit der provozierende Roman-Vision eines totalitären Staats, in dem Frauen keine Rechte haben. Beginn im Gasteig ist um 18 Uhr.

Reparieren statt wegwerfen, heißt es in der Seidlvilla. Fachkundige zeigen und helfen dabei, kleinere Gerätschaften wieder funktionstüchtig zu machen.

Das Repair Cafe findet von 14 – 17 Uhr statt.

Zum Schluss: der Montag, 3. Juni

„Zwei Tendenzen der Menschheit – Heinrich und Thomas Mann in Revolution und Republik 1918/19 “, so heißt die Lesung mit Schauspieler Helmut Becker Es geht um den in Schriften ausgetragenen Krieg zwischen den Brüdern, die mit ihren Kommentaren zu Kriegsende, Revolution und Republik ein großes Schauspiel bieten. Die Veranstaltung in der Monacensia in der Maria-Theresia-Straße 23 beginnt um 19.00 Uhr.

Und „Mieter helfen Mietern“ informiert und berät am Montag im Werkhaus in der Leonrodstraße 19 von 18-19.00 Uhr in allen Mietangelegenheiten.