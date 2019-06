Hier das Wochenprogramm vom 03. – 07. Juni 2019

MONTAG, 03. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea – Die Sendung des ökumenischen Büros

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digital Courage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik die wegen der Länge der Stücke oft nicht in seine Sendungen gepasst haben. Heute nimmt er sich viel Zeit dafür.

Auch wird in einigen Fällen 50 Jahre zurückgehöt. Musik u.a. von Al Kooper, Father John Misty, Kurt Vile, Adir Jan, Exoterm, Mariola Membrives und Canned Heat.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Filmmusik

04.00 Uhr: Filmmusik

05.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Moderator ist Thilo. Thema: Natur als Kunst und als heimatstiftendes Element

11.00 Uhr: Literaturverhör – Das Graphophon mit Claudia. Thema: Hans Dominik/ Eine Reise im Jahr 1970 (veröffentlicht 1909)

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

16.00 – 18.00 Uhr: keine DAB Sendungen von LORA

18.00 – 24.00 Uhr: siehe LORA UKW-Programm

DIENSTAG, 04. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In. Frühling in Paris. Wir haben uns mal umgehört, wie es da klingt und singt. Und hörten Josephine Baker, den Geiger Stephane Grappelli, den Gitarrenstar Django Reinhard, das Multitalent Claude Bolling mit Liedern von Charles Trenet. Kurzum: Die ganze Luft ist voll Musik. Wunderbar.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Fluchtursachen, mit Innenstaatssekretär Stefan Mayer, Dominik Bartsch vom Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen UNHCR und Stefan Oswald von der Abteilung 2 „Marshallplan mit Afrika, Flucht und Migration“ im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard and Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Musiksendung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digital Courage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Musiksendung

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digital Courage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 05. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: eine Sendung über die Neueröffnung des Pathos Theaters im Kreativquartier mit der Premiere von „Der Schimmelreiter*in“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Wem nützt die betriebliche Altersversorgung? Wir anlaysieren: was hat die Arbeitgeberin, was hat der Arbeitnehmer, was die Versicherer und was hat die Gesellschaft davon, dass es betriebliche Altersversorgungen gibt? Studiogast: Alexander Tauchert, Betriebsprüfer

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. „Das Darknet ist für alle da. Was meinen Sie? Rufen Sie an! Tel – 089 489 52 305

Gäste im Studio: Valentin Seibt von den Piraten, IT-Frau Michaela Schäfer. Moderation Renate Anraths

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend:

Peilsender – Magazin für Konzertgänger jenseits des Mainstreams.

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard and Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

16.00 – 18.00 Uhr: keine Sendungen von LORA über DAB

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 06. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche.

20.00 Uhr: Leib & Seele. Wissenschaft Kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Themensendung

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

16.00 – 18.00 Uhr: keine Sendungen von LORA über DAB

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 07. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin mit Thilo. Thema: Wir waren für Sie auf der Biennale in Venedig unterwegs. Was wir im Eröffnungstrubel sehen konnten, und was nicht, erfahren Sie in dieser Sendung

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch. Moderatorin: Victoria Mali

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche.

05.00 Uhr: Leib & Seele. Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche.

14.00 Uhr: Leib & Seele. Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

16.00 – 18.00 Uhr keiene LORA Sendungen über DAB

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch. Moderatorin: Victoria Mali

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter Of Groove