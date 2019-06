LORA braucht Euch!

LORA-Kampagne auf GoFundMe gestartet. Oder einfach auf unserer Seite spenden. Oder Mitglied werden.

Liebe Freundinnen und Freunde der unbequemen Wahrheiten,

jetzt wenden wir uns an Euch mit eben solch einer unbequemen Wahrheit: Radio-Machen kostet Geld!

Ganz egal wie viel ehrenamtliche Arbeit wir reinstecken, die laufenden Kosten stehen trotzdem an und werden auch nicht günstiger. Das bereitet uns Kopfzerbrechen und wir würden unseren Kopf gerne für viele andere Dinge verwenden. Zum Beispiel:

– Wie bekommen wir die bestmögliche und zuverlässige Sendetechnik hin?

– Wie bekommen wir eine automatische Podcast-Mediathek?

– Wie können wir noch mehr aus der Stadt berichten?

– Wie binden wir all die interessierten Praktikantinnen und Praktikanten ein und bieten ihnen die Chance weiter mitzuarbeiten?

– Wie machen wir noch bessere Programme?

– Wie erreichen wir auch Leute die fast kein Radio mehr hören?

– Was können wir tun um unsere Redaktionen noch besser zu unterstützen und sie untereinander besser vernetzen?

– und so viele Fragen mehr…

Durch eure Spende könnt Ihr das alles möglich machen und Kapazitäten für diese Fragen frei geben. Danke euch!